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В Минэнерго рассматривают возможность изменения программы модернизации ТЭС

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:37
Экономика
В Минэнерго рассматривают возможность изменения программы модернизации ТЭС
wikipedia.org  /  Andrew Butko

Москва, 2 июля. Министерство энергетики России изучит изменения в конкурсный отбор модернизации мощности, в частности, вопрос о выделении отдельной квоты для ТЭС. 

Замминистра Павел Сниккарс во время брифинга с журналистами отметил, что в рамках последнего конкурса доля отобранных проектов значительно выросла. В настоящий момент необходимо понять, было ли это стечением обстоятельств или все же системной логикой.

"У нас есть собственный анализ, мы хотим также с генерирующими компаниями обсудить, насколько актуальны и необходимы поправки. В том числе будет обсуждаться квота для ТЭС", — подчеркнул чиновник.

Объем экспорта электроэнергии Россией вышел на рекордный уровень, сообщал ранее Сниккарс. По его словам, за первое полугодие идет рост показателей в направлении Прибалтийских стран.

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