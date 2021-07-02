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Садальский порассуждал о сексуальных предпочтениях Богомолова
Шоу-бизнес
Садальский порассуждал о сексуальных предпочтениях Богомолова
instagram.com  /  @stassadal

Москва, 2 июля. Российский актер Станислав Садальский неоднозначно высказался о сериале «Содержанки», отметив талант актрисы Дарьи Морозов и пройдясь по сексуальным предпочтениям ее экс-супруга.

Артист поделился впечатлениями в своем Instagram-аккаунте. Он признался, что по достоинству оценил сериал «Содержанки» режиссера Константина Богомолова. Садальского, однако, смутило то, как часто в фильме были показаны обнаженные сцены с героиней актрисы Дарьи Мороз, которая в прошлом была замужем за кинематографистом. Артист предположил, что подобная публичность может попросту возбуждать эротический интерес в Богомолове.

«Постановщика это заводит, это видно по длине кадра и смаковании сцен, кстати, только со своей женой, хоть и бывшей. Красиво. О времена, о нравы!!!» — поделился впечатлениями актер.

Подписчики в комментариях также рассказали о своих эмоциях от сериала. Многие отметили, что их творение Богомолова заинтересовало.

Незадолго до этого Садальский «прошелся» и по поп-исполнительнице Светлане Лободе. Он предрек ей скорое завершение карьеры. По мнению артиста, после ухода от нее продюсера Нателлы Крапивиной исполнительница не сможет остаться на плаву.

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Все новости / Шоу-бизнес / Садальский порассуждал о сексуальных предпочтениях Богомолова
кино садальский богомолов
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