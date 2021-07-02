Президент Белоруссии поручил обеспечить полное перекрытие границ с Украиной

Минск, 2 июля. Погранслужбы Белоруссии должны будут полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. Соответствующее поручение в пятницу дал президент республики Александр Лукашенко.

Согласно заявлению белорусского лидера, огромные объемы поставок оружия поступают в страну с украинской территории. По словам Лукашенко, в связи с этим он был вынужден прибегнуть к соответствующему решению.

Несколько террористических ячеек, к которым причастны страны Запада, было обнаружено в Белоруссии. Как сообщалось ранее, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.