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Президент Белоруссии поручил обеспечить полное перекрытие границ с Украиной

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:41
Политика
Президент Белоруссии поручил обеспечить полное перекрытие границ с Украиной
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 июля. Погранслужбы Белоруссии должны будут полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. Соответствующее поручение в пятницу дал президент республики Александр Лукашенко.

Согласно заявлению белорусского лидера, огромные объемы поставок оружия поступают в страну с украинской территории. По словам Лукашенко, в связи с этим он был вынужден прибегнуть к соответствующему решению.

Несколько террористических ячеек, к которым причастны страны Запада, было обнаружено в Белоруссии. Как сообщалось ранее, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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украина лукашенко граница
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