Всех прибывающих в Россию трудовых мигрантов будут проверять на наркотики

Москва, 2 июля. Мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, начнут проверять на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Всем наркоманам и больным людям будет отказано во въезде на территорию России, говорится в документе. Роспотребнадзор будет вести единый реестр базы данных, в котором содержится информация о результатах освидетельствований иностранных граждан или лиц без гражданства.

Для получения разрешения на проживание в РФ мигрантам придется сдавать анализы на наличие заболеваний, представляющих опасность для окружающих и входящих в перечень, утвержденный Роспотребнадзором, говорится в законе.

Ранее Путин запретил осуществлять денежные переводы в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей. Глава государства подписал такой закон.