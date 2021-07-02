Лукашенко рассказал о спящих террористических ячейках в Белоруссии

Минск, 2 июля. Несколько террористических ячеек было обнаружено в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

По словам белорусского лидера, в стране вскрыли «спящие террористические ячейки», так называемые «отряды самообороны». К их работе причастны США, Германия, Польша, Украина и Литва.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что в ночь с 1 на 2 июля было совершено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.

«Цель — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал он.

Ранее Лукашенко оценил ситуацию в стране после выборов в 2020 году. Он отметил, что в Белоруссии не осталось людей, которые бы не понимали суть происходящего.