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Лукашенко рассказал о спящих террористических ячейках в Белоруссии

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:44
Политика
Лукашенко рассказал о спящих террористических ячейках в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 июля. Несколько террористических ячеек было обнаружено в Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.

По словам белорусского лидера, в стране вскрыли «спящие террористические ячейки», так называемые «отряды самообороны». К их работе причастны США, Германия, Польша, Украина и Литва.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что в ночь с 1 на 2 июля было совершено покушение на журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.

«Цель — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», — сказал он.

Ранее Лукашенко оценил ситуацию в стране после выборов в 2020 году. Он отметил, что в Белоруссии не осталось людей, которые бы не понимали суть происходящего.

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Все новости / Политика / Лукашенко рассказал о спящих террористических ячейках в Белоруссии
белоруссия террористы лукашенко
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