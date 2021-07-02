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Ученые из США рассказали, как долго сможет жить человек к 2100 году

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:29
Общество
Ученые из США рассказали, как долго сможет жить человек к 2100 году
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Вашингтон, 2 июля. Средняя продолжительность жизни к 2100 году может стать от 126 до 130 лет. К такому выводу пришли американские исследователи.

Специалисты из Вашингтонского университета в США провели научную работу. Они проанализировали прогнозы по демографии и обновленные сведения из Международной базы данных по долголетию (IDL).

Также ученые рассмотрели модель выживаемости пожилых людей. Результаты показали, к концу XXI века продолжительность жизни может повыситься до 126 – 130 лет. При этом вероятность того, что люди будут доживать до 126 лет, составляет 89%.

Россиянам ранее назвали продукт, который способен увеличить продолжительность жизни. Речь идет о куркуме, которая обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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ученые жизнь продолжительность
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