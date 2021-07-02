Политолог Межевич оценил риски начала ядерной войны после провокации НАТО у Крыма

Санкт-Петербург, 2 июля. Обладающие ядерным арсеналом страны вряд ли допустят сценарий, когда это оружие будет пущено в ход, заявил эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич.

Своим мнением Межевич поделился в ходе брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эксперт рассказал, зачем НАТО на самом деле организовала учения Sea Breeze в Черном море, оценил ответную реакцию России на провокации западных стран у своих границ, а также объяснил, могут ли антироссийские выпады привести к локальному военному конфликту или даже мировой войне.

Рассуждая о предпосылках к началу ядерной войны, Межевич отметил, что считает подобный сценарий маловероятным, потому что применение такого оружия строго контролируется. При этом он указал, что из-за невысоких умственных способностей некоторых западных политиков вероятность эскалации исключать нельзя.

«Я не верю в американского, британского, российского или китайского полковника, который напрямую соединил бы два проводка. Я верю, что здесь у военных есть значительное слово. А отправка эсминца на прогулку в Черное море — это компетенция не очень умных политиков», — заявил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что Россия намерена пользоваться в полной мере ядерной угрозой и не станет опасаться локальных военных конфликтов. Таким образом он прокомментировал инцидент с эсминцем британских ВМС Defender, который вторгся в российские территориальные воды у берегов Крыма.

В США заявили об обеспокоенности из-за поступившей информации о наращивании в КНР ядерной программы. Эксперты говорят, что опасения Вашингтона связаны с проблемами со стратегическим арсеналом, передает RT.