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Шокер и перцовый баллончик: кинолог рассказала, как спастись от бродячих собак

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:42
Общество
Шокер и перцовый баллончик: кинолог рассказала, как спастись от бродячих собак
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Кинолог и заводчик восточноевропейских овчарок Наталья Ильина рассказала, как вести себя при встрече с бездомными собаками. Эксперт также поведала, как избежать таких ситуаций.

Беседа проходила в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Гостья студии участвовала в обсуждении актуальной темы бездомных собак на улицах российских городов, программ отлова таких животных, а также способов защитить себя и своих близких от агрессивных четвероногих.

«Стая, которая опасна, она многочисленна и не нападает на вас с неба. Не ходите по пустырям или гаражам», — дала эксперт первый совет.

Если встречи с бродячими животными избежать не удалось, Ильина советует иметь с собой электрошокер или перцовый баллончик. Применять оружие стоит к впереди идущему псу — как правило это и будет вожак стаи. По словам Ильиной, ни в коем случае нельзя кричать и бежать, а гораздо лучше вооружаться. Кинолог вернулась к амбициям хозяев домашних, но тоже опасных собак.

«Когда я продаю, я начинаю с того, что задаю ряд вопросов: зачем собака, где живете? Если человек говорит, что за городом, я спрашиваю «Есть ли у вас забор?», — заявила заводчик.

Если женщина понимает, что перед ней адекватный человек, она начинает отговаривать его от покупки овчарки. Но если потенциальный собаковод не оставляет своего желания и готов к питомцу, только тогда Ильина приступает к выбору щенка. Так эксперт лишний раз подчеркнула, что крупная собака в доме — это ответственность и готовность к такому шагу.

Ранее пятилетнюю девочку в Уссурийске покусала бойцовская собака. Животное повредило малышке лицо и горло.

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