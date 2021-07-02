«Хорошая и необходимая акция»: население столицы ЦАР получает помощь от Пригожина

Банги, 2 июля. Российский бизнесмен Евгений Пригожин продолжает оказывать помощь наименее обеспеченным гражданам Центральноафриканской Республики. В начале июля поэтапная раздача продовольствия продолжилась в седьмом районе столицы ЦАР.
Более 2000 нуждающихся жителей Банги, включая лиц с ограниченными возможностями, получили продуктовые наборы от российского предпринимателя.
Акция является частью масштабной кампании, инициированной Пригожиным. Ранее подобные мероприятия проходили в других районах столицы ЦАР и близлежащих городах Бимбо и Бегуа. Всего с 10 июня распределено более 20 000 продовольственных наборов. Граждане ЦАР получают сахар, муку и различные крупы.
Во время недавней передачи продуктов малообеспеченным жителям шестого района Банги глава местной администрации Катрин Моаке отметила значимость щедрого дара российского предпринимателя народу ЦАР.
«Наш городской округ достаточно обездоленный. Сюда на раздачу гуманитарной помощи также приходят жители 5-го Километра. И поэтому распределение продовольствия среди населения нашего района, несомненно, хорошая и необходимая акция. За то, что вы сделали мы можем лишь поблагодарить вас от всего сердца. Это большое дело», — заявила она.
Гуманитарная ситуация в ЦАР остается сложной, несмотря на разгром действовавших в стране вооруженных бандформирований. Благодаря обучению у инструкторов из РФ вооруженные силы страны смогли обеспечить возвращение мира в города и села республики. Но восстановление национальной экономики потребует значительно большего времени.
Страна постепенно оправляется от нанесенного боевиками урона, но потерявшим работу, кормильцев или здоровье гражданам ЦАР уже сейчас требуется поддержка. И в этот трудный момент руку помощи народу африканской республики протянул Евгений Пригожин.