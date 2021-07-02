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«Хорошая и необходимая акция»: население столицы ЦАР получает помощь от Пригожина
Весь мир
«Хорошая и необходимая акция»: население столицы ЦАР получает помощь от Пригожина
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 2 июля. Российский бизнесмен Евгений Пригожин продолжает оказывать помощь наименее обеспеченным гражданам Центральноафриканской Республики. В начале июля поэтапная раздача продовольствия продолжилась в седьмом районе столицы ЦАР.

Более 2000 нуждающихся жителей Банги, включая лиц с ограниченными возможностями, получили продуктовые наборы от российского предпринимателя.

«Хорошая и необходимая акция»: население столицы ЦАР получает помощь от Пригожина
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Акция является частью масштабной кампании, инициированной Пригожиным. Ранее подобные мероприятия проходили в других районах столицы ЦАР и близлежащих городах Бимбо и Бегуа. Всего с 10 июня распределено более 20 000 продовольственных наборов. Граждане ЦАР получают сахар, муку и различные крупы.

Во время недавней передачи продуктов малообеспеченным жителям шестого района Банги глава местной администрации Катрин Моаке отметила значимость щедрого дара российского предпринимателя народу ЦАР.

«Хорошая и необходимая акция»: население столицы ЦАР получает помощь от Пригожина
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Эрик Нгаба

«Наш городской округ достаточно обездоленный. Сюда на раздачу гуманитарной помощи также приходят жители 5-го Километра. И поэтому распределение продовольствия среди населения нашего района, несомненно, хорошая и необходимая акция. За то, что вы сделали мы можем лишь поблагодарить вас от всего сердца. Это большое дело», — заявила она.

Гуманитарная ситуация в ЦАР остается сложной, несмотря на разгром действовавших в стране вооруженных бандформирований. Благодаря обучению у инструкторов из РФ вооруженные силы страны смогли обеспечить возвращение мира в города и села республики. Но восстановление национальной экономики потребует значительно большего времени.

«Хорошая и необходимая акция»: население столицы ЦАР получает помощь от Пригожина
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Страна постепенно оправляется от нанесенного боевиками урона, но потерявшим работу, кормильцев или здоровье гражданам ЦАР уже сейчас требуется поддержка. И в этот трудный момент руку помощи народу африканской республики протянул Евгений Пригожин.

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