Родственники Сталина назвали справедливым приговор пытавшейся обнести их женщине

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев и его супруга Галина, узнав от ФАН о том, что женщина, обобравшая родственника советского вождя, получила 3,5 года тюрьмы, назвали приговор справедливым.

«Она пришла к нам домой с огромной сумкой, килограммов на десять, собиралась туда деньги складывать. Она сидела на стуле и рассматривала фотографии на стене. Но сумка ей не пригодилась, ее арестовали», — пояснила Галина Аллилуева.

Осужденная Анастасия Белянкина, по словам хозяйки квартиры в легендарном доме на Котельнической набережной в Москве, почему-то особенно внимательно рассматривала портрет отца Леонида Станиславовича — на фото тот запечатлен в форме Красной армии старого образца: с «кубарями» и в орденах. Хозяйка предположила, что молодая женщина не понимала, в какую семью пришла.

«Это не отношение конкретно к нам. Это просто преступление. Она знала, какими делами занимается. Поэтому то, что ее посадили, — конечно, справедливо. Она бессовестный человек и заслужила срок», — заметил в беседе с ФАН ветеран Великой Отечественной войны.

Напомним, что телефонные аферисты два раза пытались обобрать 92-летнего ветерана Леонида Аллилуева — родственника второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Первая, предпринятая в начале 2021 года, закончилась успехом. Тогда телефонные аферисты связались с пенсионером и, представившись работниками Центробанка, попросили его создать личный кабинет по управлению банковским счетом, чтобы перевести 2,5 млн руб. на более безопасный счет. А чтобы потерпевший поверил в искренность лжебанкиров, те прислали ему реквизиты банка и данные с печатями его мнимых сотрудников. Но как только 92-летний ветеран выполнил их требования и перевел на указанный счет свои деньги, аферисты их обналичили и присвоили.

На этом, по данным следствия, мошенники решили не останавливаться. Они вздумали забрать оставшиеся у пожилого человека 3,5 млн руб. Подсудимая — уроженка Екатеринбурга Анастасия Белянкина — фактически выполняла роль курьера, который должен был взять эти деньги у господина Аллилуева, чтобы, как убеждали его аферисты, переписать купюры и положить их на более безопасный счет. Но они не знали, что ветеран уже связался с полицейскими, которые задержали Белянкину, когда та пересчитывала полученные деньги в квартире потерпевшего.

В пятницу, 2 июля, Таганский районный суд Москвы приговорил уроженку Екатеринбурга Анастасию Белянкину к 3,5 годам колонии общего режима. По свидетельству очевидцев, во время судебного заседания обвиняемая частично признала вину, раскаялась в содеянном и плакала.