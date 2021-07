«Убийца наркоманов»: США переживает бум смертности из-за передозировки фентанилом

Американские штаты бьют тревогу и имя ей — фентанил. Этот наркотик унес жизни певца Принса, рэпера Lil Peep, басиста Slipknot Пола Грея и еще десятков тысяч жителей США. Пандемия COVID-19 только усугубила опиоидный кризис, который набирал обороты в США последние десять лет. По итогам 2020 года, от передозировок умерли 88 тысяч американцев, большинство смертей приходятся именно на синтетические обезболивающие препараты.

Подробнее об опиоидном кризисе, при чем здесь фармкомпания Purdue Pharma и как рецептурные лекарства превращают людей в наркоманов — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

«Белый китаец»

Фентанил был изобретен бельгийским ученым Полом Янсеном в 1960 году и вскоре начал применяться в медицине в качестве сильнодействующего обезболивающего. Препарат воздействует на рецепторы в зонах мозга, ответственных за восприятие боли и тревожности, а также на «центр удовольствия» и вызывает эйфорию. Особенность фентанила в том, что он в 50 раз мощнее героина, поэтому и доза получается меньше и эффективнее. Транспортировать проще и стоит он значительно дешевле. Из-за всех этих качеств препарат и полюбили наркоманы и наркокартели.

Главным производителем фентанила считается Китай — из-за этого наркотик получил название «белый китаец». В Поднебесной его синтезируют в тысячах лабораторий, причем эта сфера очень плохо контролируется правительством, несмотря на суровость китайских законов. Произведенные партии везут в США и по всему миру теми же путями, что и другие запрещенные вещества. Препарат к тому же считается крайне прибыльным — относительно небольшие вложения способны приносить миллионы долларов.

Наркоман по «назначению»

Проблема наркомании не нова для США, но очередной виток случался в 1990-х годах благодаря врачам и одной из крупных фармацевтических компаний — Purdue Pharma. В 1996 году она выпустила на рынок Оксиконтин — обезболивающее, которое выписывали больным раком или другими заболеваниями в период обострений. Один из основателей, Артур Саклер, сам будучи психиатром и глубоко погруженным в медицину быстро развернул агрессивную рекламную кампанию своего продукта.

Он продвигал препарат «изнутри», убеждая врачей в его эффективности — для этого он создал профессиональную газету Medical Tribune и не скупился на лоббистов, которые действовали в Конгрессе и различных учебных центрах. Параллельно с этим Purdue Pharma предоставляла скидки покупателям, возмещала деньги фармацевтам за первую партию и раздавала другие бонусы. Таким образом им удалось подсадить на препарат, который вызывал физическую и психологическую зависимость, тысячи людей. Компания добилась «дестигматизации» синтетических опиоидов и заняла лидирующую позицию по продаже обезболивающего в США.

pixabay.com /

Обратной стороной оказалось то, что некоторые больные, распробовав препарат, пополняли собой ряды наркоманов и начинали употреблять по нарастающей. Согласно одному из исследований, четверо из каждых пяти потребителей героина начали злоупотреблять с обезболивающих, отпускаемых по рецепту. На фоне бума «обезболивающих» подскочила смертность от передозировок различными запрещенными препаратами. Так, начиная с 1999 года в течение 10 лет умерли 450 тыс. человек. Причем с 2015 года на сцену выходят именно синтетические опиоиды, такие как фентатил, трамадол и другие. На эти вещества переходили в том числе и те, кто когда-то начинал с оксиконтина.

Причем здесь COVID-19

На увеличении смертности от передозировки фентатилом в этом году и другими препаратами, безусловно, сказалась пандемия COVID-19. Тысячи американцев, запертые у себя в домах без четкого понимания, что их ждет в будущем, по-разному пытались «расслабиться» и отогнать тревожные мысли и одним из средств стал «белый китаец».

В США на период пандемии были закрыли клиники по лечению наркозависимости, что также отрицательно сказалось на статистике передозировок. К этому добавились еще и наркокартели, которые к началу 2021 года нашли новые каналы поставок препаратов, взамен разорванных сразу после начала пандемии.

Read Dr. Shelley's latest article, "Fentanyl, COVID-19, and Public Health." This article was just published in the World Medical and Health Policy Journal. #scharschool https://t.co/Sfp8HpUD6P — TraCCCatGMU (@TraCCCatGMU) July 31, 2020

Штаты бьют тревогу

По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США, в 2020 году от передозировки различными видами наркотиков умерли 88 тыс. американцев, что на 27% больше показателей предыдущего года. И предыдущие несколько лет количество погибших только росло: от 21 тысячи человек в 2010 году, до уже в 46,6 тысяч в 2017-м и 75 тысяч в 2019 году. Большинство умирают именно от фентатила, а за ним идут героин, оксикодон и кокаин.

Резкий рост смертности из-за «белого китайца» регистрируют в отдельных штатах. Так, по данным Бюро медицинской экспертизы Сан-Франциско, 516 из 712, — то есть 72% смертей в 2020 году были связаны с фентанилом. Во многих случаях погибшие смешивали его с другими видами наркотиков. В Филадельфии, по данным Департамента общественного здравоохранения, 81% случаев передозировок связаны с этим препаратом.

In 2020, San Francisco medical examiner’s office data shows 516 out of 712 total overdose deaths, or 72%, involved fentanyl — in many cases, in combination with several other drugs. https://t.co/cUPJXoh2Sv — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) July 1, 2021

Бьют тревогу и в штате Мэн: там, по данным Генеральной прокуратуры, в 2020 году от передозировки умерли 504 человека, причем 336 из-за фентанила. Это на 30% больше чем в прошлом году.

There was a big jump in overdose deaths in Maine last year, and fentanyl was the main cause. https://t.co/UBporJxAoR — CBS 13 News (@WGME) June 24, 2021

Резкий рост смертности от передозировок «белым китайцем» наблюдается на Среднем Западе и Северо-Востоке Пенсильвании, в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Флориде, Иллинойсе и других штатах.

Опиоидный кризис

В 2017 году экс-президент Дональд Трамп признал «опиоидный кризис», объявил чрезвычайное положение в области охраны здоровья и выделил шесть миллиардов для борьбы с последствиями. При нем также увеличились объемы изъятия препаратов и сократилось количество выписываемых рецептов. К тому же Трамп заявил о готовности применять смертную казнь для людей, обвиненных в преступлениях, связанных с наркотиками, и о том, что ему удалось договориться с президентом Китая Си Цзиньпином, что тот будет более жестоко наказывать производителей фентанила.

«Президент Цзиньпин согласился включить фентанил в список смертельно опасных наркотиков и предусмотреть уголовное наказание. И это наказание — смерть. Это одно из самых захватывающих вещей в рамках нашего совместного торгового соглашения», — сказал тогда Трамп.

The Latest: China agrees to label deadly synthetic opioid fentanyl a controlled substance after a meeting between President Trump and Chinese President Xi. https://t.co/HvuhMbRiBs — The Associated Press (@AP) December 2, 2018

В мае 2021 года президент Джозеф Байден продлил запрет на оборот фентанилоподобных веществ, который ранее принял Конгресс, до октября. Управление по борьбе с наркотиками США совместно с частью республиканцев лоббируют принятие подобных мер на неограниченный срок.

Законотворцы не спешат вводить полное ограничение из-за того, что под действие закона попадет большое количество людей, которые употребляют опиаты «по рецепту» — система может попросту не справиться с таким количеством новоприбывших «наркоманов».