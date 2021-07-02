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Главу Национальной библиотеки Палестины уволили из-за поста об убитом оппозиционере
Весь мир
Главу Национальной библиотеки Палестины уволили из-за поста об убитом оппозиционере
Global Look Press  /  Ihab Alami/Keystone Press Agency

Рамалла, 2 июля. Палестинского чиновника, главу Национальной библиотеки Ихаба Бсейсо отправили в отставку после того, как он публично осудил убийство общественного и политического деятеля Низара Баната. Гибель мужчины разожгла массовые протесты в автономии.

На своей странице в социальной сети Facebook Бсейсо опубликовал пост, посвященный погибшему. В этой публикации чиновник назвал предполагаемое убийство Баната недопустимым преступлением, которое ничто не может оправдать. Он также косвенно поддержал версию о том, что гибель мужчины могла быть связана с его политической деятельностью и резкой критикой в адрес властей.

«Свобода мнений — это пространство для взаимодействия, для дебатов, для размышления, для развития <…>. Расхождение во мнениях не является оправданием для кровопролития», — написал Бсейсо.

Чиновник напомнил, что Банат выражал мнение тысяч палестинцев, чьи голоса по тем или иным причинам не были услышаны властями.

«Он часто был резок в критике, но он также был открыт для дискуссий и диалога, независимо от того, насколько сложными были проблемы», — добавил Бсейсо.

Телеканал Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что этот пост стоил чиновнику работы. Утверждается, что президент Палестины Махмуд Аббас принял решение уволить Бсейсо с поста главы Национальной библиотеки.

Комментариев от самого чиновника или от представителей палестинских властей пока не поступало.

Смерть и протесты

43-летний общественный деятель Низар Банат скончался в ночь на 24 июня после того, как в его дом в Хевроне нагрянула полиция с целью ареста. Родные Баната утверждают, что стражи порядка избили погибшего, после чего на военном автомобиле увезли его в неизвестном направлении. При этом в правоохранительных органах заявили, что во время ареста состояние мужчины резко ухудшилось, из-за чего его доставили в больницу — там врачи диагностировали смерть Низара.

Гибель Баната вызвала широкий общественный резонанс: на следующий день народ начал выходить на улицы с требованием провести беспристрастное и объективное расследование причин его смерти. Демонстранты уверены, что кончина общественника связана с его оппозиционной деятельностью и резкими заявлениями в адрес руководства автономии. После того, как протестная волна в Палестина начала нарастать, премьер-министр Мухаммад Штайе пообещал созвать специальную комиссию, которая будет расследовать громкое дело.

1 июля министр юстиции автономии Мухаммад аш-Шалалде объявил, что Банат подвергся физическому насилию, а его смерть была «неестественной». По словам министра, мужчина мог потерять сознание во время перевода в следственный изолятор, после чего сотрудники правоохранительных органов доставили его в больницу.

Причиной смерти Баната Аш-Шалалде назвал неврологический шок, который привел к острой сердечной и легочной недостаточности. При этом чиновник добавил, что этот случай — скорее, исключение, чем часть систематического механизма работы палестинских силовиков.

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протесты палестина
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