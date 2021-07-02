Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели

Краснодар, 2 июля. Власти Кубани внесли изменения в правила заселения туристов в отели региона. Для детей до 14 лет отменили сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе.

Соответствующий документ был подписан главой региона Вениамином Кондратьевым. Ранее власти Краснодарского края ввели для туристов правила, предполагающие предоставление справок о перенесенном COVID-19, отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации при заселении в отели с 1 июля.

Изначально правила не действовали для детей до 6 лет. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, детей до 14 лет также освободили от предоставления справок и тестов. При этом дети от 15 до 18 лет должны проходить ПЦР-тестирование или иметь справку о перенесенном коронавирусе.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя освободили детей от обязательного ПЦР-тестирования при заселении в отели в сопровождении взрослых.