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Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели
Общество
Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Краснодар, 2 июля. Власти Кубани внесли изменения в правила заселения туристов в отели региона. Для детей до 14 лет отменили сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе.

Соответствующий документ был подписан главой региона Вениамином Кондратьевым. Ранее власти Краснодарского края ввели для туристов правила, предполагающие предоставление справок о перенесенном COVID-19, отрицательных тестов или сертификатов о вакцинации при заселении в отели с 1 июля.

Изначально правила не действовали для детей до 6 лет. По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, детей до 14 лет также освободили от предоставления справок и тестов. При этом дети от 15 до 18 лет должны проходить ПЦР-тестирование или иметь справку о перенесенном коронавирусе.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя освободили детей от обязательного ПЦР-тестирования при заселении в отели в сопровождении взрослых.

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вакцинация доровье коронавирус
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