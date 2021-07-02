Нефтяные трейдеры оштрафованы ФАС за биржевой сговор

Москва, 2 июля. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала нефтетрейдеров. Санкции против «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» на сумму более 1 млрд рублей направлены по делу о картельном сговоре.

Нефтетрейдеры признаны виновными в вопросе заключения картельного договора на биржевых торгах ресурсами в 2018 году. Каждая корпорация обязана выплатить более 509 млн рублей. При этом организации не согласны со штрафными санкциями и планируют оспорить подобное решение. В результате действий холдингов стоимость ресурса на бирже оказалась завышенной, передает «Коммерсантъ».

Поскольку биржа считается индикативной для рынка нефтепродуктов, это могло отразиться на подорожании топлива. Согласно предоставленным данным, ведомство возбудило дело в феврале 2019 года. Компания «Солид-товарные рынки» пыталась оспорить полномочия ФАС контролировать ценовые сговоры на торгах. В конечном счете судебный орган встал на сторону антимонопольной службы.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов ранее поделился мнением об актуальных тенденциях на фондовом рынке. Российская биржа показала более слабую динамику на предыдущей неделе относительно показателей западных конкурентов.