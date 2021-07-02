Кинолог Ильина рассказала о самой опасной категории бездомных собак

Санкт-Петербург, 2 июля. Гостья студии медиацентра «Патриот» Наталья Ильина прокомментировала ситуацию с бездомными собаками и программы по отлову и стерилизации животных. Эксперт выделила категории собак.

Эксперт высказалась по поводу обсуждавшейся в Госдуме эвтаназии агрессивных животных. По мнению Ильиной, в данном вопросе следует ориентироваться на опыт стран Восточной Европы, а также стран СНГ, где успешно прижился безвозвратный отлов. Такое решение может не понравиться зоозащитникам, однако кинолог выразила свою точку зрения относительно проблемы.

«Выкинутые собаки не выживают на улице. Те, кто мониторит это (биологи, которые отслеживают число бродячих собак в нескольких городах РФ), говорят, что процент выкинутых равен примерно 5», — пояснила Наталья Ильина.

По словам специалиста, нет общего понятия «бродячая собака», а есть отдельные категории оказавшихся на улице животных. Так, есть условно надзорные собаки, то есть когда формально можно найти лицо, которое отвечает за животное, а есть собаки-попрошайки, которые родились на улице, но все равно тяготеют к человеку. Следующая категория формируется из так называемых собирателей, то есть тех собак, которые не доверяют людям, кормятся на свалках и не воспринимают человека как лидера. Последняя категория собак — это одичавшие животные, которые кормятся не только на помойках, но также могут резать скот.

«При отлове нужно определять, кого поймали. Если вы поймали собаку, которая не воспринимает ни сородичей, ни человека в качестве социального партнера, и если вы попрошайку поймали, которая будет лояльна к людям, это разные животные», — добавила эксперт.

Ранее бездомная собака напала на детей в Ульяновске. Животное покусало троих несовершеннолетних на школьном дворе.