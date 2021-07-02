Анджелина Джоли провела вечер в компании музыканта The Weeknd

Лос-Анджелес, 2 июля. Голливудская актриса Анджелина Джоли сходила на ужин с американским певцом The Weeknd. Звезды были замечены у выхода из ресторана в Лос-Анджелесе.

Встреча знаменитостей состоялась в ресторане Giorgio Baldi. Анджелина Джоли долгое время была целиком сосредоточена на детях после развода с актером Брэдом Питтом и лишь недавно она начала ходить на свидания. Как сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдера, актриса не пыталась сохранить встречу с музыкантом в тайне от журналистов.

«Они явно не пытаются скрыть встречу. Он определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес», — отметил источник.

Звезды провели вечер в компании друг друга, однако причины их встречи остаются неизвестны. Одной из самых популярных версий является романтическое свидание 46-летней Джоли и 31-летнего The Weeknd. Однако, наиболее вероятным кажется предположение, что встреча артистов носит деловой характер. Совсем скоро музыкант приступит к съемкам в сериале. Возможно, в этот раз рэпер встретился с Джоли, чтобы поучаствовать в одном из ее проектов — актриса предпочитает не только быть в объективе камер, но и находиться в режиссерском кресле собственных фильмов.

В настоящий момент The Weeknd готовится к съемкам в новом проекте от создателей сериала «Эйфория». Музыкант сыграет странного владельца ночного клуба, который окажется лидером секты.