Байден опроверг сообщения СМИ о полном выводе сил США из Афганистана в ближайшие дни

Вашингтон, 2 июля. Сообщения СМИ о том, что вывод американского военного контингента завершится в ближайшие дни, не соответствуют действительности, заявил президент США Джо Байден.

В Сети появились публикации о поспешном выводе сил США из-за увеличения количества столкновений с террористами. Однако американский лидер опроверг такие предположения и добавил, что военнослужащие не покинут Афганистан настолько быстро.

Ранее в МИД России заявили, что вывод американского контингента не должен превратиться в передислокацию войск НАТО в Центральную Азию. Соответствующий сигнал Москва уже отправила Вашингтону на различных уровнях.