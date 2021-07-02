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Байден опроверг сообщения СМИ о полном выводе сил США из Афганистана в ближайшие дни

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:24
Армия
Байден опроверг сообщения СМИ о полном выводе сил США из Афганистана в ближайшие дни
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 2 июля. Сообщения СМИ о том, что вывод американского военного контингента завершится в ближайшие дни, не соответствуют действительности, заявил президент США Джо Байден.

В Сети появились публикации о поспешном выводе сил США из-за увеличения количества столкновений с террористами. Однако американский лидер опроверг такие предположения и добавил, что военнослужащие не покинут Афганистан настолько быстро.

Ранее в МИД России заявили, что вывод американского контингента не должен превратиться в передислокацию войск НАТО в Центральную Азию. Соответствующий сигнал Москва уже отправила Вашингтону на различных уровнях.

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сша афганистан байден
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