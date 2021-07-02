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МЧС предупредило крымчан о сильных дождях с грозами

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:09
Общество
МЧС предупредило крымчан о сильных дождях с грозами
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Симферополь, 2 июля. Главное управление МЧС по Республике Крым объявило о штормовом предупреждении в связи с надвигающимися на полуостров грозовыми ливнями и градом.

По прогнозам спасателей, непогода в Крыму ожидается с 3 по 5 июля. Жителей республики предупредили о сильном ветре, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду. Также в центральных районах Крыма объявлен высокий уровень пожарной опасности.

В МЧС рассказали, что холодный фронт может принести грозы, ливни, местами возможен крупный град. Специалисты сообщили, что прогноз погоды предоставили сотрудники Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях. Они могут быть связаны с потоплениями, падениями шатких конструкций, а также авариями на объектах энергетики.

Синоптики ранее предупредили жителей Крыма о похолодании. Они отметили, что температура воздуха существенно не изменится.

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