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Журналист Осипов объяснил, как тренеру Шевченко удалось мотивировать сборную Украины
Спорт
Журналист Осипов объяснил, как тренеру Шевченко удалось мотивировать сборную Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Спортивный обозреватель Константин Осипов обсудил результаты чемпионата Европы и поделился неожиданной версией о том, почему сборная Украины демонстрирует успехи на соревнованиях.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию на тему спорта на фоне Евро-2020. Спикером встречи стал журналист и призер премии «Золотое перо» Константин Осипов. Он высказался об успехах сборной Украины и заявил, что немалую роль в этом сыграл тренер Андрей Шевченко, который мог использовать русский язык для мотивации команды.

«Я слышал от коллег фразу, почему сборная Украина имеет успех, потому что Шевченко их мотивирует на великом русском языке. Это то, о чем вы говорите, мотивация на великих русских выражениях», — заявил обозреватель.

Сборная Украины готовится к матчу против соперников из Англии. Команды встретятся на стадионе в Риме в рамках четвертьфинала Евро-2020. В этом году сборная превзошла прежние достижения украинцев: никогда раньше ей не удавалось выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Несмотря на успехи, некоторые болельщики оказалось недовольны командой. Русскоговорящие игроки вызвали негодование среди русофобной части футбольных фанатов Украины.

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украина евро-2020 осипов
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