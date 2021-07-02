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Политолог Межевич рассказал о шансах эсминца Defender выдержать сброс бомб на палубу
Армия
Политолог Межевич рассказал о шансах эсминца Defender выдержать сброс бомб на палубу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июля. Провокацию ВМС Британии в Черном море удалось остановить с помощью предупредительного огня от российских военных. Однако маневр британского эсминца мог закончиться и по-другому.

Вполне вероятно, что военнослужащие ВМФ РФ могли сбросить четыре бомбы не по курсу корабля Defender, а на палубу. В таком случае британский эсминец ничем не отличался бы от обычной надувной лодки. Шансы судна выдержать сброс бомб равны нулю. Об этом эксперт Российского совета по международным делам Николай Межевич рассказал во время эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

По его словам, понадобится полтора или два десятка таких эсминцев, чтобы нанести хоть какой-нибудь ущерб обороне Крымского полуострова. Возможно, такое количество военных кораблей и успеет что-то сделать, прежде чем они будут потоплены.

«Эскалация конфликта, согласно Военной доктрине РФ, не исключает применение ядерного оружия. Но вопрос, как бы дальше отвечал Лондон?» – добавил политолог.

Вполне вероятно, что в Великобритании не совсем задумываются о последствиях своих провокаций. Одна только история с утерей секретных документов британского минобороны о многом говорит. Конечно, это мог быть сознательный вброс, но стоит учитывать, что подобный инцидент уже случался в Лондоне в 1960-х годах. Никто на застрахован от дураков, которые захотят почитать секретные материалы на лужайке у своего дома и возьмут их с собой, резюмировал эксперт.

Ранее начштаба обороны Великобритании допустил, что провокация Лондона в акватории Черного моря могла привести к военному конфликту с Россией. Эсминец ВМС Британии вторгся в территориальные воды РФ 23 июня и лишь после предупредительного огня сменил курс.

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Все новости / Армия / Политолог Межевич рассказал о шансах эсминца Defender выдержать сброс бомб на палубу
великобритания крым defender межевич
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