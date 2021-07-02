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Иосиф Пригожин урезонил Макса Покровского после его обвинений в адрес Димы Билана
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин урезонил Макса Покровского после его обвинений в адрес Димы Билана
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov / Anatoly Lomokhov

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН призвал Макса Покровского обращаться с претензиями по поводу отмены концерта группы «Ногу свело!» на площадке Roof Place не к Диме Билану, который играл там днем ранее, а организаторам самого мероприятия.

Деятель отечественного шоу-бизнеса в разговоре с корреспондентом издания несколько раз подчеркнул, что Дима Билан ничем не провинился перед Максом Покровским. По мнению Иосифа Пригожина, рок-музыканту следовало бы предъявить претензии к организаторам концерта.

«Как можно обвинять Билана в том, что он просто отыграл вчера концерт? — задается вопросом собеседник ФАН. — Если и винить кого-то, то организаторов. Максим, ты же умный парень, у тебя претензия должна быть к ним, а не к Диме Билану. Вот мой месседж».

Пригожин также сообщил, что не понимает, почему одним музыкантам разрешают проводить концерты, а другим — нет.

«Не в защиту сейчас Макса Покровского или Димы Билана, но бывает, что у одного музыканта концерт состоялся, а на следующий день решили, что это опасно, и выступление не провели, — добавил продюсер. — Я не думаю, что организаторы хотят отменять что-либо, они не заинтересованы в этом».

Напомним, что музыкант выложил в сеть эмоциональное видео, где кричит на Диму Билана и обвиняет его в отмене концерта своей группы. По словам лидера «Ногу Свело!», Билан во время своего вчерашнего концерта на петербуржской площадке Roof Place игнорировал ковидные ограничения, в результате чего сегодня отменили концерт уже Покровского.

Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения в адрес Билана, заявив, что его концерт не имеет отношения к отмене выступления группы «Ногу свело!», и все меры были соблюдены. Она сообщила, что артист был вакцинирован, а зрители были в масках. Кроме того, их численность не превышала 50% заполняемости площадки. Сам Дима Билан все еще не прокомментировал обвинения со стороны Покровского.

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Все новости / Шоу-бизнес / Иосиф Пригожин урезонил Макса Покровского после его обвинений в адрес Димы Билана
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