Иосиф Пригожин урезонил Макса Покровского после его обвинений в адрес Димы Билана

Известный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН призвал Макса Покровского обращаться с претензиями по поводу отмены концерта группы «Ногу свело!» на площадке Roof Place не к Диме Билану, который играл там днем ранее, а организаторам самого мероприятия.

Деятель отечественного шоу-бизнеса в разговоре с корреспондентом издания несколько раз подчеркнул, что Дима Билан ничем не провинился перед Максом Покровским. По мнению Иосифа Пригожина, рок-музыканту следовало бы предъявить претензии к организаторам концерта.

«Как можно обвинять Билана в том, что он просто отыграл вчера концерт? — задается вопросом собеседник ФАН. — Если и винить кого-то, то организаторов. Максим, ты же умный парень, у тебя претензия должна быть к ним, а не к Диме Билану. Вот мой месседж».

Пригожин также сообщил, что не понимает, почему одним музыкантам разрешают проводить концерты, а другим — нет.

«Не в защиту сейчас Макса Покровского или Димы Билана, но бывает, что у одного музыканта концерт состоялся, а на следующий день решили, что это опасно, и выступление не провели, — добавил продюсер. — Я не думаю, что организаторы хотят отменять что-либо, они не заинтересованы в этом».

Напомним, что музыкант выложил в сеть эмоциональное видео, где кричит на Диму Билана и обвиняет его в отмене концерта своей группы. По словам лидера «Ногу Свело!», Билан во время своего вчерашнего концерта на петербуржской площадке Roof Place игнорировал ковидные ограничения, в результате чего сегодня отменили концерт уже Покровского.

Продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения в адрес Билана, заявив, что его концерт не имеет отношения к отмене выступления группы «Ногу свело!», и все меры были соблюдены. Она сообщила, что артист был вакцинирован, а зрители были в масках. Кроме того, их численность не превышала 50% заполняемости площадки. Сам Дима Билан все еще не прокомментировал обвинения со стороны Покровского.