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В Калининграде иностранцам запретят работать в некоторых сферах

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:20
Общество
В Калининграде иностранцам запретят работать в некоторых сферах
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 2 июля. Власти Калининграда приняли решение запретить иностранным гражданам устраиваться на работу в определенных сферах.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Так иностранцам теперь нельзя работать на производстве хлеба, кондитерских изделий, водить общественный транспорт и преподавать.

Отмечается, что документ вступит в силу через три месяца и будет действовать в течение года. Таким образом, работодатели смогут привести свою деятельность в соответствие с принятым указом.

Российские аналитики ранее перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Как оказалось, одну из самых высоких зарплат предлагают главе отдела продаж в бюро переводов.

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