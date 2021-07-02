Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:26
18:25
Африка
Президент Туниса осудил избиение и оскорбление женщины-депутата в парламенте
18:24
Происшествия
Неадекватного уроженца Казахстана задержали за нападение на девушек в Петербурге
18:23
Общество
Медик из Израиля развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
18:23
Общество
Самарский губернатор раскритиковал власти Жигулевска за «потерянный год» для туризма
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
Все новости

Представить МакSим призналась, что певице не становится лучше
Шоу-бизнес
Представить МакSим призналась, что певице не становится лучше
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 июля. Состояние певицы МакSим стабильно, никаких изменений или улучшений в настоящий момент не наблюдается. Об этом рассказала представитель исполнительницы Яна Богушевская.

Она также уточнила, что не имеет права раскрывать диагноз знаменитости из-за «врачебной тайны». Об этом представитель певицы заявила в эксклюзивном интервью порталу PEOPLETALK. Она отметила, что в настоящий момент в Сети гуляет много слухов и недостоверной информации, к которым не стоит прислушиваться.

«Настоящие врачи, которые лечат Марину, не дают интервью», — подчеркнула Богушевская.

Артистку доставили в больницу с симптомами коронавирусной инфекции несколько дней назад. Она долгое время занималась самолечением, однако в какой-то момент ей стало значительно хуже. Тогда МакSим решила обратиться к врачам. В больнице ее состояние продолжило ухудшаться. В связи с этим было принято решение ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Официальный представитель певицы Яна Богушевская рассказывала, что буквально за час до этого она общалась с исполнительницей, и та была очень позитивна и весела.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Представить МакSим призналась, что певице не становится лучше
госпитализация макsим коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru