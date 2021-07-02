Представить МакSим призналась, что певице не становится лучше

Москва, 2 июля. Состояние певицы МакSим стабильно, никаких изменений или улучшений в настоящий момент не наблюдается. Об этом рассказала представитель исполнительницы Яна Богушевская.

Она также уточнила, что не имеет права раскрывать диагноз знаменитости из-за «врачебной тайны». Об этом представитель певицы заявила в эксклюзивном интервью порталу PEOPLETALK. Она отметила, что в настоящий момент в Сети гуляет много слухов и недостоверной информации, к которым не стоит прислушиваться.

«Настоящие врачи, которые лечат Марину, не дают интервью», — подчеркнула Богушевская.

Артистку доставили в больницу с симптомами коронавирусной инфекции несколько дней назад. Она долгое время занималась самолечением, однако в какой-то момент ей стало значительно хуже. Тогда МакSим решила обратиться к врачам. В больнице ее состояние продолжило ухудшаться. В связи с этим было принято решение ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Официальный представитель певицы Яна Богушевская рассказывала, что буквально за час до этого она общалась с исполнительницей, и та была очень позитивна и весела.