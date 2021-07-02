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Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от теплового удара
Общество
Ветеринар рассказал, как уберечь собаку от теплового удара
pixabay.com

Москва, 2 июля. Собаки тяжело переносят жару и могут получить тяжелый тепловой удар. О способах защиты питомцев рассказал ветеринар Владимир Уражевский.

Тепловой удар для собак часто может закончиться летальным исходом, отметил президент Союза кинологических организаций России и ветеринар Уражевский в эфире «Радио 1». По его словам, даже на короткий период собаку нельзя оставлять в машине в жару. Также эксперт отметил, что владельцы должны следить, чтобы питомцы гуляли в тени и не находились на солнце долгое время. Кроме этого, собаке следует обеспечить доступ в прохладной свежей воде.

Защита четвероногим требуется и дома, особенно если окна выходят на солнечную сторону, а кондиционера нет. В таких случаях рекомендуется завесить окно и устроить в квартире сквозняк, отметил Уражевский. При необходимости оказать собаке первую помощь, лучше отнести животное в тень и аккуратно побрызгать холодной водой. Собаке следует открыть пасть, вытащить и намочить язык, а также протереть подушечки лап холодной водой.

Ранее россиянам рассказали, как правильно воспитать послушную собаку. Наиболее важными являются первые дни взаимодействия со щенком и возраст, когда питомца лучше забирать в дом.

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собаки животные жара
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