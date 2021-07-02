Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:26
18:25
Африка
Президент Туниса осудил избиение и оскорбление женщины-депутата в парламенте
18:24
Происшествия
Неадекватного уроженца Казахстана задержали за нападение на девушек в Петербурге
18:23
Общество
Медик из Израиля развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
18:23
Общество
Самарский губернатор раскритиковал власти Жигулевска за «потерянный год» для туризма
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
Все новости

Мост через Кодорское ущелье обрушился в Абхазии

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:04
Происшествия
Мост через Кодорское ущелье обрушился в Абхазии
pixabay.com  /  devlopenet0

Сухум, 2 июля. Обрушение моста через реку Кодор в Кодорском ущелье произошло в Абхазии. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МЧС республики.

По данным экстренных служб, причиной обрушения стал подмыв грунта во время паводка. В результате происшествия отрезанными оказались несколько сел и две военные части погрануправления ФСБ России.

На место инцидента прибыл глава МЧС Абхазии Лев Квициния в сопровождении российского специалиста. Они провели осмотр района происшествия и оценили масштабы случившегося.

Житель Челябинска ранее утонул в акватории Черного моря на побережье города Гагра. Как сообщили в МЧС Абхазии, погибший — мужчина 1973 года рождения. Обстоятельства смерти россиянина выясняются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мост через Кодорское ущелье обрушился в Абхазии
обрушение абхазия кодорское ущелье кодор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru