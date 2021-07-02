Мост через Кодорское ущелье обрушился в Абхазии

Сухум, 2 июля. Обрушение моста через реку Кодор в Кодорском ущелье произошло в Абхазии. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МЧС республики.

По данным экстренных служб, причиной обрушения стал подмыв грунта во время паводка. В результате происшествия отрезанными оказались несколько сел и две военные части погрануправления ФСБ России.

На место инцидента прибыл глава МЧС Абхазии Лев Квициния в сопровождении российского специалиста. Они провели осмотр района происшествия и оценили масштабы случившегося.

Житель Челябинска ранее утонул в акватории Черного моря на побережье города Гагра. Как сообщили в МЧС Абхазии, погибший — мужчина 1973 года рождения. Обстоятельства смерти россиянина выясняются.