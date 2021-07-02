Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»

Певец Сергей Пенкин в интервью ФАН назвал народного артиста СССР Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа».

Музыкант на шоу перевоплощений «Один в один!» в 2016 году исполнил романс «Очи черные», история которого тесно связана с театром «Ромэн» и судьбой Сличенко, скончавшегося в пятницу на 87-м году жизни.

«Такие легенды уходят, такие люди! — с горечью отреагировал Пенкин на новость о кончине народного артиста СССР. — Мы с ним поколение 1960-70-х. Сличенко для нас всегда ассоциировался с цыганским театром. Он был очень талантлив, всенародно любим. Уходит поколение, обидно».

По словам Пенкина, знаменитый певец сочетал в себе удивительный голос, мужское обаяние и артистический талант, и не всем музыкантам подвластно повторить манеру исполнителя цыганских романсов.

«Другое время, друга манера пения. А то, что делал Николай Сличенко, — неповторимо, — отметил музыкант. — Я его лично не знал, но видел: там пела душа. Это заволакивает».

Эстрадный исполнитель назвал и человеческие качества народного артиста СССР.

«Мало того, что он пел душой и голосом, он был очень теплым человеком», — заключил Сергей Пенкин.

Ранее стало известно, что Николай Сличенко ушел из жизни в Москве. Ему было 86 лет. Уроженец Белгорода в 1968 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1975-м — народного артиста РСФСР. В 1981 году, единственный из цыган, Сличенко получил почетное звание народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1987) и премии правительства Российской Федерации (2013).

В 1977 году он создал на базе Музыкального училища им. Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн». В 2005 году открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте им. Б. Щукина и стал его художественным руководителем.

Ранее художественный руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов рассказал ФАН, как Николай Сличенко помог ему избавиться от актерских зажимов.