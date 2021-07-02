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Журналист Осипов считает несправедливым винить Черчесова в провале сборной на Евро-2020

  /   Обновлено: 02 июля 2021 18:07
Видео
Журналист Осипов считает несправедливым винить Черчесова в провале сборной на Евро-2020
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 2 июля. Спортивный эксперт Константин Осипов считает, что Станиславу Черчесову надо остаться на посту главного тренера.

Известный спортивный обозреватель Константин Осипов прокомментировал призыв двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. По словам эксперта, Черчесову необходимо продолжить работу в национальной команде.

На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Осипов отметил, что несправедливо винить только Черчесова в провале сборной на Евро-2020. Он также призвал посмотреть на участников чемпионата из «группы смерти», которые не добрались до четвертьфинала турнира.

«Посмотрите, кто вылетел с Евро: Франция, Голландия, Португалия. Вылетать нам (сборной России. — Прим. ФАН) нестыдно с такой компанией. К тому же так составлен грамотно контракт, что это ему позволяет дальше спокойно работать», — отметил эксперт, указав, что он берет во внимание юридическую сторону вопроса.

Осипов напомнил, что уже в сентябре сборной предстоит отборочный цикл на ЧМ-2022.

«Времени мало, первая игра с Хорватией, видели, что это сильная сборная, поэтому будет мало времени для нового тренера», — резюмировал обозреватель.

В Международный день спортивного журналиста, 2 июля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» футбольные эксперты подводят итоги важнейших спортивных событий в России, а также делятся впечатлениями от игры российских футболистов на Евро.

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