Баранец рассказал, как России удалось опозорить США во время провокации в Черном море

Москва, 2 июля. Югославский опыт «одурачивания» позволил России застать США врасплох во время провокации с британским эсминцем Defender у Крыма, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Инцидент с кораблем ВМС Британии в Черном море произошел 23 июня, лишь после предупредительного огня судно-провокатор сменило курс. В ходе прямой линии российский лидер Владимир Путин заявил, что операцию около Крыма совместно с британским эсминцем выполнял американский самолет-разведчик. Его целью было выявление средств ПВО РФ на полуострове, пишет «Экономика сегодня».

Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» обратил внимание на то, что американцы действовали подобным образом и ранее, во время войны в Югославии. Однако тогда военным ВС США не суждено было реализовать свои планы, так как российские специалисты подсказали Белграду, как можно «одурачить» силы Вашингтона, что в конечном итоге и произошло.

«Было решено поставить мощные «микроволновки» в кустах, замаскировав их под зенитные батареи и ракетные установки. Эти «печи» излучали определенную энергию. И американские пилоты долбили эти «микроволновки», не жалея ракет стоимостью 3–4 млн долларов», — сказал Баранец.

Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды», произошедший в Черном море инцидент не стал исключением, россияне вновь опозорили США, а хитрость РФ, которой в свое время воспользовались югославы, принесла плоды и Москве.

Ранее журналисты издания InsideOver удивились реакции российских военных на заход корабля итальянских ВМС в акваторию Черного моря. Своими действиями, как отметили обозреватели, Москва послала четкий сигнал НАТО.