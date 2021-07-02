Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:26
18:25
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин урезонил Макса Покровского после его обвинений в адрес Димы Билана
18:25
Африка
Президент Туниса осудил избиение и оскорбление женщины-депутата в парламенте
18:24
Происшествия
Неадекватного уроженца Казахстана задержали за нападение на девушек в Петербурге
18:23
Общество
Медик из Израиля развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
18:23
Общество
Самарский губернатор раскритиковал власти Жигулевска за «потерянный год» для туризма
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
Все новости

Баранец рассказал, как России удалось опозорить США во время провокации в Черном море
Армия
Баранец рассказал, как России удалось опозорить США во время провокации в Черном море
ПолитРоссия

Москва, 2 июля. Югославский опыт «одурачивания» позволил России застать США врасплох во время провокации с британским эсминцем Defender у Крыма, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Инцидент с кораблем ВМС Британии в Черном море произошел 23 июня, лишь после предупредительного огня судно-провокатор сменило курс. В ходе прямой линии российский лидер Владимир Путин заявил, что операцию около Крыма совместно с британским эсминцем выполнял американский самолет-разведчик. Его целью было выявление средств ПВО РФ на полуострове, пишет «Экономика сегодня».

Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» обратил внимание на то, что американцы действовали подобным образом и ранее, во время войны в Югославии. Однако тогда военным ВС США не суждено было реализовать свои планы, так как российские специалисты подсказали Белграду, как можно «одурачить» силы Вашингтона, что в конечном итоге и произошло.

«Было решено поставить мощные «микроволновки» в кустах, замаскировав их под зенитные батареи и ракетные установки. Эти «печи» излучали определенную энергию. И американские пилоты долбили эти «микроволновки», не жалея ракет стоимостью 3–4 млн долларов», — сказал Баранец.

Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды», произошедший в Черном море инцидент не стал исключением, россияне вновь опозорили США, а хитрость РФ, которой в свое время воспользовались югославы, принесла плоды и Москве.

Ранее журналисты издания InsideOver удивились реакции российских военных на заход корабля итальянских ВМС в акваторию Черного моря. Своими действиями, как отметили обозреватели, Москва послала четкий сигнал НАТО.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Баранец рассказал, как России удалось опозорить США во время провокации в Черном море
россия сша баранец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru