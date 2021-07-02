Детям разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус для заселения в отели Севастополя

Севастополь, 2 июля. Власти Севастополя разрешили заселять детей в отели без предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор города Михаил Развожаев. Согласно новым правилам, дети освобождаются от обязательного предоставления отрицательных результатов тестирования на коронавирус для заселения в отели.

Нововведение касается граждан, которые не достигли 18 лет. При этом в Севастополе приостановили деятельность кружков и секций. Также не будут проводить досуговые мероприятия в организациях социального обслуживания.

Россиянам ранее рассказали о плюсах и минусах отдыха на побережье Черного моря с детьми. Кроме того, стало известно, где лучше провести отпуск с ребенком в 2021 году.