Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:25
18:23
Общество
Медик из Израиля развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
18:23
Общество
Самарский губернатор раскритиковал власти Жигулевска за «потерянный год» для туризма
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
18:16
Общество
Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели
18:15
Экономика
Нефтяные трейдеры оштрафованы ФАС за биржевой сговор
Все новости

Детям разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус для заселения в отели Севастополя
Общество
Детям разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус для заселения в отели Севастополя
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Севастополь, 2 июля. Власти Севастополя разрешили заселять детей в отели без предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор города Михаил Развожаев. Согласно новым правилам, дети освобождаются от обязательного предоставления отрицательных результатов тестирования на коронавирус для заселения в отели.

Нововведение касается граждан, которые не достигли 18 лет. При этом в Севастополе приостановили деятельность кружков и секций. Также не будут проводить досуговые мероприятия в организациях социального обслуживания.

Россиянам ранее рассказали о плюсах и минусах отдыха на побережье Черного моря с детьми. Кроме того, стало известно, где лучше провести отпуск с ребенком в 2021 году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Детям разрешили не сдавать ПЦР-тест на коронавирус для заселения в отели Севастополя
отель тест коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru