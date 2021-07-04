Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 июля 16:05
16:04
Происшествия
Решившего освежиться наркомана достали ночью из Невы
16:02
Армия
Израиль заинтересован в сохранении режима прекращения огня на границе с сектором Газа
16:02
Весь мир
Премьер-министр Сирии оценил реализацию правительственных проектов в Тартусе
16:00
Общество
Вадим Левенталь о современности, марксизме и русском языке. Николай Стариков
15:59
Происшествия
Вода затопила социально значимый объект в Крыму
15:58
Общество
Театру «Ромэн» могут присвоить имя покойного Сличенко
15:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве вдовы самарского банкира не выходит на связь
15:52
Общество
Казанские врачи успешно прооперировали 19-летнюю студентку из Татарстана
15:49
Происшествия
В Куйбышево из-за ливней будут эвакуированы 40 человек
15:49
Общество
Блогер рассказала, как отличить на пляже русскую женщину от иностранки
Все новости

Думали — COVID: студентке из Казани спасли жизнь, вырезав опухоль с половиной легкого
Общество
Думали — COVID: студентке из Казани спасли жизнь, вырезав опухоль с половиной легкого
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Казань, 4 июля. Врачи Республиканской клинической больницы города Казани провели сложнейшую операцию по удалению карциноида. Жертвой злокачественной опухоли стала 19-летняя студентка, которой долго не могли поставить диагноз.

Историей развития новообразования у девушки поделилась пресс-служба медучреждения. Еще в 2018 году флюорография выявила в правом легком пациентки рубцы. Врачи предположили, что они образовались вследствие недавней пневмонии. Через год состояние студентки резко ухудшилось. Высокая температура и кровяной кашель намекал на сильные проблемы со здоровьем, но благодаря лекарствам от симптомов удалось избавиться. 

Подобные аномальные недуги проявлялись неоднократно, и после потери обоняния и вкуса в 2020 году девушке поставили очередной диагноз — коронавирус. После непродолжительного и безрезультативного домашнего лечения пациентка самостоятельно записалась на компьютерную томографию, которая и прояснила ситуацию. Оказалось, что в правом легком девушки уже много лет росла опухоль.

Думали — COVID: студентке из Казани спасли жизнь, вырезав опухоль с половиной легкого
pxhere.com  / 

«Алине сделали бронхоскопию — забрали кусочек опухоли, чтобы на гистологии определить, рак это или нет. Это оказался карциноид — самое «доброе» образование среди злокачественных. Операция нужна была срочно, ведь эта опухоль могла молниеносно переродиться в агрессивный рак, да такой, что спасти Алину было бы невозможно», — рассказали в пресс-службе РКБ.

Операцию по удалению опухоли возглавил заведующий торакальным отделением №2 больницы Евгений Тришин. Менее чем за два часа через небольшой надрез специалист удалил карциноид вместе с половиной правого легкого. 

«Операция прошла успешно, девушке поставили дренаж, чтобы внутри не скапливались воздух и жидкость. Через несколько дней его убрали. Когда пациентка пошла на поправку, ее отпустили домой. Так, в первые дни лета, в отделении торакальной хирургии спасли жизнь будущего ветеринара», — уточнили в медучреждении.

Ранее ФАН сообщал, что состояние певицы МакSим остается крайне тяжелым. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Думали — COVID: студентке из Казани спасли жизнь, вырезав опухоль с половиной легкого
россия рак казань врачи татарстан опухоль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru