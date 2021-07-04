Думали — COVID: студентке из Казани спасли жизнь, вырезав опухоль с половиной легкого

Казань, 4 июля. Врачи Республиканской клинической больницы города Казани провели сложнейшую операцию по удалению карциноида. Жертвой злокачественной опухоли стала 19-летняя студентка, которой долго не могли поставить диагноз.

Историей развития новообразования у девушки поделилась пресс-служба медучреждения. Еще в 2018 году флюорография выявила в правом легком пациентки рубцы. Врачи предположили, что они образовались вследствие недавней пневмонии. Через год состояние студентки резко ухудшилось. Высокая температура и кровяной кашель намекал на сильные проблемы со здоровьем, но благодаря лекарствам от симптомов удалось избавиться.

Подобные аномальные недуги проявлялись неоднократно, и после потери обоняния и вкуса в 2020 году девушке поставили очередной диагноз — коронавирус. После непродолжительного и безрезультативного домашнего лечения пациентка самостоятельно записалась на компьютерную томографию, которая и прояснила ситуацию. Оказалось, что в правом легком девушки уже много лет росла опухоль.

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«Алине сделали бронхоскопию — забрали кусочек опухоли, чтобы на гистологии определить, рак это или нет. Это оказался карциноид — самое «доброе» образование среди злокачественных. Операция нужна была срочно, ведь эта опухоль могла молниеносно переродиться в агрессивный рак, да такой, что спасти Алину было бы невозможно», — рассказали в пресс-службе РКБ.

Операцию по удалению опухоли возглавил заведующий торакальным отделением №2 больницы Евгений Тришин. Менее чем за два часа через небольшой надрез специалист удалил карциноид вместе с половиной правого легкого.

«Операция прошла успешно, девушке поставили дренаж, чтобы внутри не скапливались воздух и жидкость. Через несколько дней его убрали. Когда пациентка пошла на поправку, ее отпустили домой. Так, в первые дни лета, в отделении торакальной хирургии спасли жизнь будущего ветеринара», — уточнили в медучреждении.

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