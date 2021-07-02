Аналитики пояснили, из-за чего нефть может начать стремительно расти в цене

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на золото и нефть по итогам торгов на мировых биржах за 2 июля. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Состоявшаяся накануне встреча министров ОПЕК не привела к итоговому решению стран по нефти, поэтому переговоры пришлось продолжить сегодня.

«Вчера появились сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились, чтобы с августа начать повышать добычу, то есть сокращать ограничения на 400 тысяч баррелей в сутки. И делать это планомерно с августа по декабрь, тем самым увеличив добычу совокупно на два миллиона баррелей в сутки», — отмечают эксперты.

Заключить сделку помешала позиция ОАЭ, которые добиваются пересмотра точки, от которой ведется расчет сокращений и добиться для себя цифры в четыре миллиона баррелей в сутки.

По словам аналитиков, некоторые участники рынка считают, что сделка может вообще не состояться. Последствия будут неутешительными — из-за текущего дефицита на рынке нефть начнет стремительно расти к отметке 80 долларов за баррель.

«Пока что продолжает оставаться актуальным диапазон от 73 до 77 долларов за баррель», — подытожили экономисты.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Вчера золото смогло восстановить свои позиции — на данный момент мы торгуемся на отметке 1778 долларов за унцию.

«Конечно же, участники рынка ждут сегодняшних данных по занятости в США, поскольку эти данные являются одними из самых важных для ФРС с точки зрения дальнейшей политики в отношении стимулирующих и кредитных программ», — уверяют аналитики.

Полученные данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице оказались немногим лучше ожиданий — они составили 364 тысячи при ожидании в 390. А вот цифра по общему количеству получателей таких выплат не порадовала — она составила чуть менее 3,5 миллиона.

«Пока что доллар чувствует себя достаточно уверенно — индекс DXY преодолел отметку 92,5 пункта. Это оказывает определенное давление на золото, но пока оно уравновешивается доходностями по десятилетним облигациям. Они сейчас стабильны и торгуются ниже отметки 1,5», — говорят специалисты.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

По итогам утренних торгов рубль поднялся до отметки 73,60, однако на общем фоне укрепления доллара российская валюта продолжает терять позиции. Не последнюю роль в этой тенденции играет вновь появившаяся санкционная риторика со стороны США.

«Вчера Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, согласно которой решение администрации президента относительно «Северного потока — 2» будет аннулировано. Это значит, что США могут, в общем-то, рассмотреть очередной пакет ограничений в отношении нашего газопровода», — подчеркивают аналитики.

По их заключению, на текущий момент продолжает оставаться актуальным диапазон от 72 до 74. Несмотря на то, что вопрос санкций в любой момент может выйти на первый план, динамика все же будет определяться тем, как американская валюта ощущает себя на глобальном рынке.

Ранее эксперты рассказали ФАН о прошедшем аукционе минфина, где размещались облигации федерального займа. Один из объемов выпуска удалось удовлетворить всего на 8,5 миллиарда из 30.