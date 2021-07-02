Литовских военных обвинили в краже сухпайков американской армии

Вильнюс, 2 июля. Прокуратура Литвы предъявила обвинения семерым своим военнослужащим в краже сухих пайков, предназначенных для Вооруженных сил США, пишут в СМИ.

Обвинения были предъявлены семерым литовским военным, а также двум гражданским лицам, работавшим на полигоне в Швенченском районе. Информацию об этом распространило агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Согласно данным расследования, двое военнослужащих на полигоне Швенченского района и командир роты обвиняются в краже, злоупотреблении, взяточничестве и подкупе. Еще четверым солдатам также были предъявлены обвинения в краже и злоупотреблении. Два человека, работавшие по трудовому договору на территории полигона, обвиняются в краже», — указывает издание.

Согласно материалам досудебного расследования, обвиняемые украли весной 2020 года как минимум 1176 ящиков с 14 тысячами сухпайков, предназначенных для питания военнослужащих батальона американской армии, дислоцированных в Литве. Следственные органы оценили имущественный ущерб в более 121 000 евро.

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