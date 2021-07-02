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«Фикция»: сенатор Пушков раскритиковал заявление Кулебы о «Крымской платформе»
Политика
«Фикция»: сенатор Пушков раскритиковал заявление Кулебы о «Крымской платформе»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 июля. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о пользе и многофункциональности проекта «Крымская платформа» являются фикцией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Член Совбеза России подверг жесткой критике обращение Кулебы к международному сообществу, сделанное им в социальной сети Twitter. Кулеба заявил, что «Крымская платформа» может быть использована для обсуждения широкого спектра вопросов: от морской навигации до соблюдения прав человека. Подобное высказывание вызвало у Пушкова бурную реакцию.

«Какое международное гуманитарное право? Какие права человека? О чем толкует глава МИД Украины? После одесской резни. Обстрелов Донбасса. Законопроекта о т.н. «коренных народах», а по сути — о сегрегации. Это все фикция — и сама «Крымская платформа», и аргументы в ее пользу», — написал сенатор в личном Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков высказался по поводу искажения истории Великой Отечественной войны. Сенатор отметил, что подобные инсинуации имеют только одну конечную цель — уничтожение России как государства.

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украина россия пушков крымская платформа
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