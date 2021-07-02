НАТО вынуждает Россию вернуться к идее «коридора из Крыма в Приднестровье»

Москва, 2 июля. Западные партнеры Украины, в первую очередь НАТО, настырно подталкивают Россию к некогда популярной идее сухопутного коридора в Приднестровье.

В 2014 году некоторые горячие головы и даже уважаемые эксперты предлагали России не останавливаться на достигнутом и провести военную операцию на юге Украины для того, чтобы создать сухопутный коридор в Приднестровье с захватом части Одесской области, а то и самой Одессы. Москва сходу отмела подобные варианты, продемонстрировав всему миру свою сдержанную, далекую от воинственности позицию. Однако Запад не оценил миролюбия России, что в очередной раз подтвердили недавние провокации военных кораблей НАТО в Черном море.

Своим агрессивным поведением партнеры Украины пытаются заставить Россию пожалеть об отказе от операции «из Крыма в Приднестровье», а то и вернуться к этой идее. Таким мнением в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» поделился политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский, подчеркнув, что НАТО настойчиво ведет к эскалации, пытаясь «укусить» с разных направлений.

У западных границ РФ постоянно проводятся военные учения, альянс с каждым годом только усиливает свою группировку в Восточной Европе, подтягивая войска все ближе и ближе. Украину, как и ожидалось, превращают в плацдарм для войск НАТО.

«Американцы с британцами рано или поздно построят свои базы в Очакове, Николаеве и Одессе. На эти же объекты имеет свои виды и Турция. Кто бы в итоге на украинском побережье ни обосновался — это будут враждебные силы. Все, что сейчас делает НАТО — ни что иное, как подготовка к войне, что и заставляет вспомнить об отринутом плане создания сухопутного коридора в Приднестровье», — отметил Сатановский.

Эксперт подчеркнул, что провокации альянса, вроде недавнего инцидента с британским эсминцем, нужно превентивно пресекать. И США с ЕС дождутся, что Россия сменит тактику, если не в украинском вопросе, то как минимум в плане реагирования на инсинуации в море.

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