Россияне рассказали, как самостоятельно откладывают на пенсию

Москва, 2 июля. Большинство российских инвесторов рассматривают игру на бирже как способ самостоятельно накопить на пенсию.

По данным аналитиков, вложения в ценные бумаги как вариант пенсионных накоплений используют 58% респондентов. В то же время около трети опрошенных видит в фондовом рынке альтернативу банковским вкладам.

Для 43% россиян, согласно опросу, инвестиции являются хобби или способом развлечения. При этом 90% инвесторов с опытом от трех лет заявили, что понесли денежные потери на рынке акций. Среди новых игроков в потерях на бирже признались две трети.

Аналитик брокерской компании Алексей Антонов ранее рассказал об основных текущих трендах на фондовом рынке. По его словам, в рамках долгосрочного инвестирования стоит обратить внимание на металлургический сектор.