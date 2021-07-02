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Россияне рассказали, как самостоятельно откладывают на пенсию

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:53
Экономика
Россияне рассказали, как самостоятельно откладывают на пенсию
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 2 июля. Большинство российских инвесторов рассматривают игру на бирже как способ самостоятельно накопить на пенсию.

По данным аналитиков, вложения в ценные бумаги как вариант пенсионных накоплений используют 58% респондентов. В то же время около трети опрошенных видит в фондовом рынке альтернативу банковским вкладам.

Для 43% россиян, согласно опросу, инвестиции являются хобби или способом развлечения. При этом 90% инвесторов с опытом от трех лет заявили, что понесли денежные потери на рынке акций. Среди новых игроков в потерях на бирже признались две трети.

Аналитик брокерской компании Алексей Антонов ранее рассказал об основных текущих трендах на фондовом рынке. По его словам, в рамках долгосрочного инвестирования стоит обратить внимание на металлургический сектор.

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