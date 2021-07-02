Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:25
18:25
Африка
Президент Туниса осудил избиение и оскорбление женщины-депутата в парламенте
18:24
Происшествия
Неадекватного уроженца Казахстана задержали за нападение на девушек в Петербурге
18:23
Общество
Медик из Израиля развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
18:23
Общество
Самарский губернатор раскритиковал власти Жигулевска за «потерянный год» для туризма
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
Все новости

Жители Тулы приютили и вылечили упавшего с дерева бельчонка

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:43
Общество
Жители Тулы приютили и вылечили упавшего с дерева бельчонка
pixabay.com

Тула, 2 июля. Бельчонка, который получил травмы после падения из дупла, приютили жители Тулы. Они помогли животному восстановиться в течение полутора месяцев.

Неравнодушные люди прозвали животное Карамелькой. Как рассказала Вероника Воронцова, приютившая зверя, она обнаружила его возле дома с разбитым носом и окровавленными лапами.

Буквально через несколько недель животное освоилось и начало благодарить хозяев нового жилища за свое спасение. Семья Воронцовой смастерила домик для бельчонка, и сейчас он даже выбирается погулять вокруг дома, сидя на плечах у спасителей.

Уличный кот из Екатеринбурга по кличке Бискотти, который из-за обморожения потерял все лапы, получит протезы, напечатанные на 3D-принтере. Как сообщалось ранее, ветеринары уже ведут работу по реабилитации животного.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Тулы приютили и вылечили упавшего с дерева бельчонка
тула спасение животных хорошие новости россии просто герой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru