Жители Тулы приютили и вылечили упавшего с дерева бельчонка

Тула, 2 июля. Бельчонка, который получил травмы после падения из дупла, приютили жители Тулы. Они помогли животному восстановиться в течение полутора месяцев.

Неравнодушные люди прозвали животное Карамелькой. Как рассказала Вероника Воронцова, приютившая зверя, она обнаружила его возле дома с разбитым носом и окровавленными лапами.

Буквально через несколько недель животное освоилось и начало благодарить хозяев нового жилища за свое спасение. Семья Воронцовой смастерила домик для бельчонка, и сейчас он даже выбирается погулять вокруг дома, сидя на плечах у спасителей.

Уличный кот из Екатеринбурга по кличке Бискотти, который из-за обморожения потерял все лапы, получит протезы, напечатанные на 3D-принтере. Как сообщалось ранее, ветеринары уже ведут работу по реабилитации животного.