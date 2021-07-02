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Состояние МакSим не улучшается

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:43
Общество
Состояние МакSим не улучшается
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 июля. Состояние находящейся в коме певицы МакSим за последние сутки осталось без изменений, артистке не становится лучше.

По данным знакомого с ситуацией собеседника Федерального агентства новостей, госпитализированная с коронавирусом МакSим остается в стабильно-тяжелом состоянии, улучшений медики за последние сутки не зафиксировали.

МакSим уже около недели находится в искусственной коме, куда ее поместили из-за серьезного поражения легких, вызванного пневмонией. Певица подключена к аппарату ИВЛ.

Поклонники МакSим организовали акцию в поддержку артистки в TikTok. Фанаты певицы сразу три хештега на видеоплатформе: #МакSимЖиви, #МаксимДержись и #МыСтобой.

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кома макsим коронавирус
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