Состояние МакSим не улучшается

Москва, 2 июля. Состояние находящейся в коме певицы МакSим за последние сутки осталось без изменений, артистке не становится лучше.

По данным знакомого с ситуацией собеседника Федерального агентства новостей, госпитализированная с коронавирусом МакSим остается в стабильно-тяжелом состоянии, улучшений медики за последние сутки не зафиксировали.

МакSим уже около недели находится в искусственной коме, куда ее поместили из-за серьезного поражения легких, вызванного пневмонией. Певица подключена к аппарату ИВЛ.

Поклонники МакSим организовали акцию в поддержку артистки в TikTok. Фанаты певицы сразу три хештега на видеоплатформе: #МакSимЖиви, #МаксимДержись и #МыСтобой.