Скандальную хозяйку анапской гостиницы «Атмосфера» обвинили в мошенничестве

Анапа, 2 июля. История, взбудоражившая все медиасообщество, когда хозяйка одной из гостиниц в Анапе обматерила постояльцев, обрастает новыми подробностями. На этот раз женщину обвиняют в мошенничестве при продаже щенков. Известно о нескольких таких фактах. Каждый из тех, кто попался на ее удочку, потерял как минимум по 50 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Королькова

«В феврале я увидела объявление на Авито, продавали той-терьеров, породистых щенков с отличной родословной. Цена от 15 до 25 тысяч, очень много на фотографиях щенков было. А у нас за день до этого трагически погибла собака», — рассказала ФАН жительница Москвы Екатерина.

Щенков она продавала у себя дома, вынесла песика в подъезд. Она знала историю Екатерины о гибели собаки и при этом сказала, что щенок полностью здоров, все хорошо, но у нее спят дети, поэтому она не может показать остальных.

«Мы забрали этого щенка, через два дня он погиб от энтерита. Мы написали заявление в полицию и там встретили еще троих пострадавших, которые купили у нее собак. Полиция нам отказала, и потом мы начали обивать пороги ее дома, чтобы вернуть деньги, но она говорила, что щенки были здоровыми, и мы их сами заразили», — уточнила Екатерина.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Королькова

Федеральное агентство новостей / Екатерина Королькова

Собеседница ФАН отмечает, что энтерит «водится» только на птичьем рынке — смертельная болезнь. Каждого из щенков хозяйка продала по цене от 20 до 25 тысяч, плюс на лечение было потрачено примерно по 30 тысяч, кто-то еще больше раскошелился. Никто не захотел услышать пострадавших: ни прокуратура, ни полиция, ни Роспотребнадзор. А женщина пропала… Теперь же она стала участницей скандального видео из Анапы, где крыла матом постояльцев. Екатерина считает, что денег с продажи больных щенков этой женщине как раз хватило на открытие своего дела в городе-курорте.

«Это 100% она! Она так же крыла нас матом, говорила, что мы сами во всем виноваты, что у нее «все куплено», — уточнила Екатерина.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Королькова

Пострадавшие надеются, что публикации в СМИ станут поводом для проведения проверки в отношении жительницы Подмосковья, и верят в то, что она понесет заслуженное наказание.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Королькова

Редакция ФАН продолжит следить за этой темой в своих материалах.