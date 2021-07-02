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Экс-адвокат Ефремова стал защитником бойца ММА в деле о драке в поезде
Общество
Экс-адвокат Ефремова стал защитником бойца ММА в деле о драке в поезде
vk.com  /  Артём FIGHTPRO Тарасов


Санкт-Петербург, 2 июля. Интересы бойца ММА — известного блогера Артема Тарасова в уголовном деле об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью будет представлять Андрей Алешкин, который ранее защищал Михаила Ефремова, подавшего на него жалобу. Дело по драке в поезде вышло не менее громким, чем авария с участием Михаила Ефремова, так как, по некоторым данным, в драке участвовал представитель руководства одной из крупнейших страховых компаний Андрей С.

«Да, мы подписали договор. Но пока я не ознакомлен с материалами, поэтому ничего сказать не могу. Могу лишь сказать, что 6 июля мы идем на встречу со следователем», — рассказал ФАН Андрей Алешкин.

Артем Тарасов и еще один боец ММА Никита Солонин ехали поездом Москва — Санкт-Петербург 28 апреля. В линейный отдел на Московском вокзале в Санкт-Петербурге поступило сообщение о том, что два пассажира устроили в поезде пьяный дебош и драку. В результате чего пострадал один человек — президент известной страховой компании Андрей С.

По прибытии в пункт назначения бойцов уже ждали сотрудники полиции, которые оставили Артема и Никиту в отделе до утра до самого вытрезвления. Ребята оттуда делали фото и выкладывали в соцсети, рассказывая подписчикам о своих приключениях.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Андрей Алешкин был автором первой кассационной жалобы по делу Михаила Ефремова. Но внезапно актер разорвал с ним договор и написал две жалобы в минюст и адвокатскую палату.

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тарасов ефремов
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