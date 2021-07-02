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Белорусскому парламентарию отказали в австрийской визе на сессию ПА ОБСЕ

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:41
Политика
Белорусскому парламентарию отказали в австрийской визе на сессию ПА ОБСЕ
pixabay.com

Минск, 2 июля. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных не сможет присутствовать на сессии ПА ОБСЕ из-за отказа в австрийской визе.

По его словам, на сессии он должен был представлять позицию Белоруссии по актуальным вопросам повестки дня. Савиных объяснил, что мероприятие проходит в комбинированном режиме. Однако как глава белорусской парламентской организации он должен был лично присутствовать и выступать с заявлением.

«Но вчера мы получили информацию о том, что в визе отказано», — подчеркнул Савиных.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что ежегодная конференция ОБСЕ по обзору безопасности 2021 года отменена из-за отсутствия консенсуса по вопросу ее проведения. Диалог является ключевым инструментом организации, поэтому отмена мероприятия может иметь негативные последствия.

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белоруссия австрия виза савиных
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