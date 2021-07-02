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Заседание по иску Пригожина к Волкову состоится в Пролетарском суде Твери

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:46
Общество
Заседание по иску Пригожина к Волкову состоится в Пролетарском суде Твери
TACC  /  Метцель Михаил

Тверь, 2 июля. Закрытое заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику блогера Алексея Навального Леониду Волкову состоится 15 июля.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что заседание будет проходить в Пролетарском районном суде Твери. Материалы дела были переданы из Савеловского районного суда Москвы по месту регистрации ответчика.

Основанием для иска Пригожина стало распространение Волковым недостоверной порочащей честь и достоинство бизнесмена информации. Юристы компании уточнили, что оспариваемые данные исследуют в рамках возбужденного уголовного дела по факту распространения заведомо ложных сведений.

«Суд затребовал у ответчика доказательства факта соответствия действительности распространенных об истце сведений. Юристы компании «Конкорд» считают, что за каждый противоправный поступок нарушитель закона должен отвечать по закону, и уверены, Пролетарский районный суд Твери вынесет справедливое решение. Подчеркнем, что иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российского законодательства», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба «Конкорда» сообщила, что публикации о Пригожине, сделанные в Сети от имени Волкова, имеют состав преступления.

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волков пригожин конкорд
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