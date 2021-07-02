ФАН выяснил подробности аварии с шестью погибшими в Башкирии

Уфа, 2 июля. Шесть человек разбились насмерть в ДТП, произошедшем на трассе в Кушнаренковском районе. Среди погибших — беременная женщина, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника агентства, на дороге столкнулись два грузовика, «Нива» и автомобиль такси «Лада Ларгус». После удара легковушка загорелась. Жертвами стали пассажиры последнего автомобиля. В такси выжил только водитель.

Кроме того, пострадали пять человек. Их доставляют в больницу в Уфу. Степень их травм пока не установлен. В распоряжении ФАН оказались кадры с места ДТП.

Столкновение двух большегрузов произошло в пятницу на дорожном участке из Саранска в Атяшево. Видео с ДТП появилось в Сети.