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ФАН выяснил подробности аварии с шестью погибшими в Башкирии
Происшествия
ФАН выяснил подробности аварии с шестью погибшими в Башкирии
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Уфа, 2 июля. Шесть человек разбились насмерть в ДТП, произошедшем на трассе в Кушнаренковском районе. Среди погибших — беременная женщина, сообщает источник ФАН.

По словам собеседника агентства, на дороге столкнулись два грузовика, «Нива» и автомобиль такси «Лада Ларгус». После удара легковушка загорелась. Жертвами стали пассажиры последнего автомобиля. В такси выжил только водитель.

Кроме того, пострадали пять человек. Их доставляют в больницу в Уфу. Степень их травм пока не установлен. В распоряжении ФАН оказались кадры с места ДТП.

Столкновение двух большегрузов произошло в пятницу на дорожном участке из Саранска в Атяшево. Видео с ДТП появилось в Сети.

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