Не надо стесняться: Белла Хадид носит топы с вырезами в интересных местах

Париж, 3 июля. Футболка и oversize-рубашка продолжает работать в паре и по-прежнему актуальны. Но когда все поголовно ходят в одном и том же, хочется чего-то нового. Выход нашла американская супермодель палестино-голландского происхождения. Стоит отметить, что девушка является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Подробнее — в материале Elle Russia.

Если обратить внимание на образы Хадид за последние несколько дней, то можно разглядеть одну закономерность: речь идет о «голых» вещах королевы моды.

1 июля девушка нарядилась в кардиган Jacquemus, а сегодня его сменил топ, который напоминает боди с вырезом в виде пятиугольника на груди.

Поверх кардигана Белла накинула вышеозначенную oversize-рубашку, а свой многослойный образ она завершила свободным пиджаком. Вместо брюк модель надела джинсы из спринтованного денима, а вместо туфель надела белоснежные кроссовки.

Аксессуары Хадид также стоят отдельного разговора. Своим примером она четко показывает, что сегодня не нужно стесняться смешивать в одном образе ожерелье с барочным жемчугом, серьги-хупы и крабик для волос, который был так популярен в 1990-е годы.

Ранее народный стилист Эвелина Хромченко назвала универсальную модель брюк для любого типа фигуры.