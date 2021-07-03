Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 июля 03:34
03:29
Происшествия
Два человека скончались из-за удара молнии в Свердловской области
03:22
Экономика
Инвестор Верников определил курс доллара до конца лета
03:18
Общество
Юрист предостерегла россиян от превышения самообороны при встрече с ворами
03:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов
03:10
Общество
Прокуратура не стала смягчать приговор Ефремову
03:00
Общество
Не надо стесняться: Белла Хадид носит топы с вырезами в интересных местах
02:58
Общество
Испытания «ЭпиВакКороны» начнут на подростках после исследований на взрослых
02:56
Происшествия
Подводный пожар вспыхнул в Мексиканском заливе
02:54
Политика
Стало известно, по какой причине русских не признали коренным народом на Украине
02:45
Политика
«Агрессия НАТО»: в Швеции объяснили, кто на самом деле разжигает войну
Все новости

Не надо стесняться: Белла Хадид носит топы с вырезами в интересных местах
Общество
Не надо стесняться: Белла Хадид носит топы с вырезами в интересных местах
instagram.com  /  @bellahadid

Париж, 3 июля. Футболка и oversize-рубашка продолжает работать в паре и по-прежнему актуальны. Но когда все поголовно ходят в одном и том же, хочется чего-то нового. Выход нашла американская супермодель палестино-голландского происхождения. Стоит отметить, что девушка является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Подробнее — в материале Elle Russia

Если обратить внимание на образы Хадид за последние несколько дней, то можно разглядеть одну закономерность: речь идет о «голых» вещах королевы моды. 

1 июля девушка нарядилась в кардиган Jacquemus, а сегодня его сменил топ, который напоминает боди с вырезом в виде пятиугольника на груди.

Поверх кардигана Белла накинула вышеозначенную oversize-рубашку, а свой многослойный образ она завершила свободным пиджаком. Вместо брюк модель надела джинсы из спринтованного денима, а вместо туфель надела белоснежные кроссовки.

Аксессуары Хадид также стоят отдельного разговора. Своим примером она четко показывает, что сегодня не нужно стесняться смешивать в одном образе ожерелье с барочным жемчугом, серьги-хупы и крабик для волос, который был так популярен в 1990-е годы. 

Ранее народный стилист Эвелина Хромченко назвала универсальную модель брюк для любого типа фигуры. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Не надо стесняться: Белла Хадид носит топы с вырезами в интересных местах
мода прогулка хадид мода 2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru