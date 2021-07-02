Бородину возмутило резкое высказывание Красовского о находящейся в коме МакSим

Москва, 2 июля. Телеведущая Ксения Бородина упрекнула журналиста Антона Красовского в ответ на его комментарий о тяжелом состоянии певицы МакSим.

Певица Марина Максимова (МакSим) уже больше недели находится в медикаментозной коме. Врачи пытаются улучшить состояние звезды, однако ее легкие поражены на 80%. Журналист Антон Красовский заявил в программе «Прямой эфир», что Максимову едва ли удастся спасти. Эти слова возмутили телеведущую Ксению Бородину. Звезда шоу «Дом-2» раскритиковала слова корреспондента в своем Instagram.

«Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?» — поинтересовалась телеведущая.

Бородина оказалась потрясена новостью о госпитализации артистки. Она призналась в Stories, что с тех пор, как Максимова впала в кому, теледива ежедневно думает о ее самочувствии.

Состояние здоровья певицы МакSим стало главной темой одно из последних эпизодов ток-шоу «Прямой эфир». Гость программы Антон Красовский объяснил телеведущему Андрею Малахову, почему не уверен в шансах артистки на выживание.