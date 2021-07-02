Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:24
18:23
Общество
Медик из Израиля развеял популярные мифы о вакцинации против COVID-19
18:23
Общество
Самарский губернатор раскритиковал власти Жигулевска за «потерянный год» для туризма
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
18:16
Общество
Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели
18:15
Экономика
Нефтяные трейдеры оштрафованы ФАС за биржевой сговор
Все новости

Бородину возмутило резкое высказывание Красовского о находящейся в коме МакSим

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:32
Шоу-бизнес
Бородину возмутило резкое высказывание Красовского о находящейся в коме МакSим
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 2 июля. Телеведущая Ксения Бородина упрекнула журналиста Антона Красовского в ответ на его комментарий о тяжелом состоянии певицы МакSим.

Певица Марина Максимова (МакSим) уже больше недели находится в медикаментозной коме. Врачи пытаются улучшить состояние звезды, однако ее легкие поражены на 80%. Журналист Антон Красовский заявил в программе «Прямой эфир», что Максимову едва ли удастся спасти. Эти слова возмутили телеведущую Ксению Бородину. Звезда шоу «Дом-2» раскритиковала слова корреспондента в своем Instagram.

«Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?» — поинтересовалась телеведущая.

Бородина оказалась потрясена новостью о госпитализации артистки. Она призналась в Stories, что с тех пор, как Максимова впала в кому, теледива ежедневно думает о ее самочувствии.

Состояние здоровья певицы МакSим стало главной темой одно из последних эпизодов ток-шоу «Прямой эфир». Гость программы Антон Красовский объяснил телеведущему Андрею Малахову, почему не уверен в шансах артистки на выживание.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бородину возмутило резкое высказывание Красовского о находящейся в коме МакSим
здоровье бородина макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru