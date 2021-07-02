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Бородина объяснила, откуда берет силы на фоне развода
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, откуда берет силы на фоне развода
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 2 июля. Телеведущая Ксения Бородина затронула тему лжи на фоне развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Звезда призналась, что именно правда дарит ей уверенность в себе.

Новость о разводе звезды шоу «Дом-2» Ксении Бородиной с мужем Курбаном Омаровым стала неожиданной для фанатов телеведущей. Несмотря на частое общение с поклонниками, артистка старательно обходит тему своего брака стороной и до сих пор не дала официального комментария. Однако недавно Бородина решила поднять вопросы самоуважения на фоне развода. Она призналась в Instagram, что не потерпит лжи, и рассказала, откуда берет внутреннюю энергию.

«Моя сила в том, что я люблю людей. Наверное, как в фильме «Брат» — сила в правде. Я ненавижу вранье и людей, которым ничего не стоит лгать в глаза. А еще сила в том, чтобы не предавать себя, не ломать, верить себе», — заявила телеведущая.

В настоящий момент пара начала бракоразводный процесс. На этом фоне Курбан Омаров неоднократно подогревал слухи о романах с новыми избранницами.

Недавно бизнесмен поделился с фанатами кадром, на котором он продемонстрировал, как спасается от жары, сидя в машине. На заднем сиденье внимательные подписчики обнаружили букет белых роз.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина объяснила, откуда берет силы на фоне развода
звезды бородина омаров
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