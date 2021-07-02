Соколовский рассказал, как ему удалось помириться с Сурковой

Москва, 2 июля. Певец Влад Соколовский помирился со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой. Пара рассталась в декабре 2020 года.

Артист опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте. Из него стало понятно, что влюбленные снова сошлись. На фото артист целует свою девушку во время отдыха на Мальдивах. Певец рассказал поклонникам под публикацией, каким образом ему удалось сойтись с Сурковой. Он признался, что раньше пытался изменить ее или, напротив, подстроиться, чтобы угодить. Однако эта тактика являлась по-настоящему ошибочной. Благодаря длительной работе над собой Соколовскому удалось понять, что вести себя нужно было совершенно иначе. Он начал слушать Суркову и пытаться ее понять.

«Мы никогда ранее не были на таком уровне взаимопонимания и гармонии, как сейчас, и это самое настоящее чудо, а также плод очень мощной внутренней работы, проделанной каждым», — поделился радостью с фанатами исполнитель.

Певец заявил, что теперь им удалось создать новые отношения, о которых раньше они могли только мечтать. Соколовский подчеркнул, что этот удивительный путь для них только начинается, и они готовы разделить его с поклонниками.

Бывшая возлюбленная артиста, певица Рита Дакота тем временем оказалась в центре скандала. Она появилась на премии «Жара» в образе, который многие посчитали «провальным». Подписчики раскритиковали наряд певицы.