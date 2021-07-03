От МС-21 до «Охотника»: все главные новинки авиасалона МАКС-2021

Будущее авиации России — за технологическими союзами, международной кооперацией и широким использованием инструментов государственно-частного партнерства. Именно эта тема станет главной на грядущем МАКС-2021.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший самые значимые новинки Международного авиационно-космического салона.

29 июня госкорпорация Ростех анонсировала премьерный показ 20–25 июля на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) турбовинтового ближнемагистрального пассажирского самолета Ил-114-300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Это событие дает нам повод проанализировать наиболее значимые новинки авиасалона и поговорить об их перспективах.

aviasalon.com / ОАО «Авиасалон»

«Прима» гражданского назначения

Итак, 20 июля начнет свою работу МАКС-2021. Текущий год стал для салона, его участников и посетителей во многом особенным. Дело в том, что на фоне катящейся по миру третьей волны COVID-19 и массовой отмены ежегодных авиационных форумов МАКС остался чуть ли не единственным в Европе крупным международным авиационным событием 2021 года.

Еще одной отличительной чертой грядущего салона станет большое количество запланированных к показу новинок авиаиндустрии, которые ОПК РФ создал в условиях масштабных секторальных санкций и пандемической угрозы.

Наиболее же заметной тенденцией МАКС-2021 следует считать, по-видимому, стремительную трансформацию гражданского и военного рынка, подразумевающую быстрое развитие беспилотной авиации, региональных авиалиний, а также расширение авиакосмического клуба за счет развивающихся стран.

Впрочем, «космос» мы оставим за рамками нашего материала. А вот про достижения отечественного авиапрома, с которыми можно будет познакомиться на МАКСе, давайте поговорим.

Пожалуй, «примой» продукции гражданского назначения на салоне окажется среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 с новейшими двигателями ПД-14 и композитным крылом.

Эту машину действительно можно считать made in Russia, так как режим санкций разрушил международные кооперационные связи и России пришлось срочно наращивать компетенции в ключевых технологических нишах, включая создание композита, а также элементов бортового радиоэлектронного оборудования. Как результат, уровень локализации МС-21 сейчас достиг 80% и продолжает расти.

«Двадцать первый» очень удачно сконструирован. Он обладает высокими техническими и экономическими характеристиками в самом популярном сегменте «150–200 кресел». Это делает его востребованным и конкурентным как в России, так и за ее пределами. По стоимости производства и ее последующей эксплуатации МС-21 способен на равных конкурировать с изделиями лидеров мирового рынка — Boeing и Airbus.

rostec.ru / Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Простота, удобство и неприхотливость

Еще одним заметным событием станет обещанная Ростехом премьера турбовинтового ближнемагистрального пассажирского Ил-114-300. Эта машина «скромнее», чем МС-21, но и задачи у нее иные.

Ил-114-300 — это реинкарнация так и не запущенного в конце 1980-х в серию Ил-114, ориентированного на обслуживание региональных отечественных линий.

Новая машина спроектирована как максимально простой и удобный в эксплуатации и сервисе всепогодный самолет, способный «работать» с грунтовых аэродромов. Он создан для замещения в России и за рубежом парка устаревших самолетов «Антонов», а также их иностранных аналогов.

Попутно Ил-114-300 может служить платформой для различных специальных модификаций в интересах силовых и других ведомств. Мы имеем в виду возможность превращения пассажирской машины в патрульный или противолодочный самолет, самолет РЭР и РЭБ, ДРЛО и тому подобное.

Спрос на подобные машины, созданные на современной платформе, крайне высок из-за того, что находящиеся ныне в эксплуатации самолеты спецназначения создавались на платформе разработанного еще в конце 1960-х и давно снятого с производства Ил-20.

На международном рынке «могильщик «Антоновых» представляет интерес как платформа для проектов промышленной кооперации, нацеленных на создание национального самолета развивающихся стран при конструкторской и интеллектуальной поддержке России.

wikipedia.org / United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Еще одна анонсированная Ростехом премьера МАКС-2021 — это легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, завершающий в этом году цикл летных испытаний.

«Сто двенадцатый» — самолет с очень сложной судьбой, чье создание не раз прерывалось. Но в итоге машина все же поднялась в воздух и сейчас готовится к серийному производству.

Роль Ил-112В во многом схожа с Ил-114-300 с поправкой на грузопассажирскую специфику. «Сто двенадцатый» сейчас — это неприхотливая и удобная бочкообразная «маршрутка» для военных, способная летать в сложных климатических условиях, садиться на грунт, а также, в силу наличия рампы, имеющая возможность перевозить самую широкую линейку грузов.

Впрочем, «сто двенадцатый» будет востребован не только в Вооруженных силах РФ, но и вообще везде, где нужен автономный в эксплуатации, неприхотливый и универсальный самолет. Это открывает перед ним Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, если эксплуатация машины в ВКС России подтвердит ее характеристики (а мы уверены, что так и случится).

Подчеркнем, «сто двенадцатый» запрограммирован на активное использование в условиях со слабо развитой или разрушенной инфраструктурой, какими являются, например, Венесуэла, Сирия и ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Многофункциональные пятого поколения

В военном сегменте «героем дня» на МАКС-2021 станет, разумеется, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, уже запущенный в серию и поступающий в ВКС РФ.

Данная машина представляет большой интерес не только для отечественных Вооруженных сил. Особенно это понятно с оглядкой на существование версии Су-57Э (то есть «экспортной») и обещание Ростеха разработать на ее основе еще и двухместную (учебно-боевую) модификацию машины, которая вообще станет первой в мире «спаркой»-истребителем пятого поколения.

Получается, что продвигая свой «пятьдесят седьмой», ОПК России продвигает на международный рынок «убийцу» монополии ВПК США — мощную боевую машину с огромным потенциалом развития и модификаций, способную эффективно противостоять американским истребителям пятого поколения.

Экспортный потенциал Су-57 очень велик. На текущий момент он прошел обкатку не только в российском небе, но и над Сирией. Тем не менее, как и в случае с Ил-112В, лучшей рекламой нового изделия отечественного ОПК послужат результаты его продолжительной эксплуатации в ВКС.

twitter.com / @mod_russia

Бывают ситуации, когда макеты еще только создаваемых машин вызывают у специалистов не меньший интерес, чем самолеты уже воплощенные в «железе». Именно так обстоит дело с разрабатываемым ПАО «Компания Сухой» первым в современной истории России однодвигательным легким истребителем пятого поколения. С высокой степенью вероятности «Сухой» захочет продемонстрировать свои наработки по теме перспективного легкого истребителя на МАКС-2021.

Однодвигательная компоновка, а также высокие требования по малозаметности, габаритам и весу делают проект легкой тактической машины от «Сухого» очень заманчивым как для отечественных ВКС, так и для иностранных заказчиков. Почему? Потому что боевые действия в Сирии, Ливии и Карабахе наглядно показали: в современных локальных конфликтах малой и средней интенсивности тяжелым истребителям часто негде разгуляться. Там их ТТХ оказываются избыточными, а стоимость — чрезмерной.

Для таких условий оптимальной будет машина легкого класса — многофункциональная, умеющая как выполнять ударные задачи, так и обеспечивать ПВО. С этой точки зрения перспективный сверхзвуковой однодвигательный многофункциональный всепогодный легкий истребитель пятого поколения от «Сухого», способный использовать слабооборудованные ВПП, а также приспособленный для оперативной переброски средствами военно-транспортной авиации, — это «выстрел в яблочко».

Так что аншлаг вокруг даже концептуальной модели такого самолета, выставленной на МАКСе, будет обеспечен.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

БПЛА и ГЧП

От большого — к меньшему, но не менее важному.

Беспилотники. Они уже давно стали неотъемлемой частью «картинки» современного поля боя, да и на «гражданке» масштаб их использования постоянно растет. Соответственно, российские наработки в области БПЛА, безусловно, станут объектом самого пристального внимания на МАКС-2021.

Следует признать, что, в некотором смысле, Россия с беспилотниками «опоздала на поезд», упустив целые сегменты рынка и соответствующие компетенции. В таких условиях нет смысла развивать уже используемые технологии, пытаясь сделать то, что давно присутствует на рынке. Наиболее перспективной нишей для России выступает самый сложный сегмент беспилотников — реактивные тяжелые разведывательно-ударные машины. Такие, как С-70 «Охотник», рожденный в недрах ПАО «Компания Сухой».

Проект «Охотник» пока выступает скорее демонстратором технологий, чем полностью доведенным до ума аппаратом военного назначения. Однако его дальнейшая эволюция обещает проекту большое будущее. Кстати, вышеупомянутый проект легкого истребителя «Сухого» вполне способен стать платформой для создания на ее основе нового семейства реактивных БПЛА.

В иных «беспилотных» сегментах мы имеем более скромные перспективы, которыми, однако, ни в коем случае не следует пренебрегать. Силовики и гражданские заказчики в России испытывают потребность в БПЛА практически всех классов. Удовлетворить этот спрос за счет продукции исключительно «казенных» предприятий решительно невозможно. Поэтому особое значение тут приобретает государственно-частное партнерство, использование потенциала частных компаний и частного капитала в интересах государства.

Примером успешной реализации такой модели может служить группа компаний «Кронштадт», чья линейка беспилотников в настоящее время проходит государственные испытания, доказывая на практике свою эффективность. Надеемся, что МАКС-2021 подстегнет интерес ВС РФ к проектам легких, средних и тяжелых БПЛА частных компаний.

Это тем более актуально, что ключевым условием успеха использования беспилотников не только военного, но и гражданского назначения выступает их массовость. А создать эту массовость в России исключительно госпредприятиями, как мы уже указывали выше, нельзя.

facebook.com / Объединенная авиастроительная корпорация

Что хочется отметить в завершении?

XXI век — это время, когда рынок стремительно трансформируется и ускоряется. Если раньше для появления необходимых компетенций нужны были многие десятилетия, то сейчас — годы. Наиболее убедительно это доказал опыт Турции, в которой частная авиастроительная компания Baykar Makina за кратчайший срок создала целую линейку беспилотников Bayraktar — не самых лучших в мире с технической точки зрения, но наиболее оптимальных для поставок в страны, не располагающие собственной развитой авиастроительной отраслью.

Будущее авиации России стоит за технологическими союзами, международной кооперацией и широким использованием инструментов ГЧП. При этом конкуренция за рынки, а также технологический ценз возрастают, обещая динамично расти и далее. Время монополий прошло.

Готовы ли российские авиастроители эффективно работать в резко изменившихся, по сравнению с концом XX века, условиях? Ответ на этот вопрос как раз и даст экспозиция МАКС-2021. Тем более что России есть что показать на нем.