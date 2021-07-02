Журавлев окончательно лишил Варшаву надежд на остановку «Северного потока — 2»

Даже наиболее сопротивляющимся запуску «СП-2» странам Евросоюза придется смириться с существованием проекта. Об этом ФАН заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, оценивая заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о расколе Евросоюза и НАТО из-за «Северного потока — 2».

По словам эксперта, всем странам Европы придется признать факт существования потока, независимо от их политических интересов и целей.

«Шизофреников со справкой во власти даже в Польше нет — восход солнца придется признавать, — подчеркнул Дмитрий Журавлев. — Но одно дело признать факт, а другое — то, как к нему будут относиться».

Политолог отметил, что Австрия, Италия и Германия будут в любом случае относиться положительно к «Северному потоку — 2», так как эти страны изначально стояли на позиции необходимости его строительства.

«Собственно, газопровод потому и может быть достроен, что мы здесь не одни, — обратил внимание собеседник агентства. — Но Польша, Чехия и страны Прибалтики будут в любом случае против. Скрипя зубами они согласятся с фактом существования «СП-2» — не будут же они его бомбить! Но постараются всеми силами либо испортить ему жизнь, либо найти какие-либо альтернативные меры, которые усложнили бы жизнь участникам этого проекта».

Дмитрий Журавлев заметил, что страны ЕС, пытающиеся противостоять строительству магистрального газопровода, руководствуются различными соображениями.

«Польша действует так из экономических соображений, потому что считает, что вполне может занять роль Германии в европейской экономике, — рассказал эксперт. — Что касается стран Прибалтики, то они руководствуются принципом: все, что плохо для России, хорошо для них».

Напомним, что 1 июля в Варшаве прошла встреча министров иностранных дел Германии и Польши — Хайко Мааса и Збигнева Рау. Во время пресс-конференции глава польского МИДа выступил против завершение газопровода и заявил, что зависимость от доброй воли Путина расколола не только ЕС, но и НАТО.