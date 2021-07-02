Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте привились от COVID-19

Москва, 2 июля. Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, полковник юстиции Павел Выменец сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Вакцинацию от коронавируса прошли руководитель и офицеры следственного управления. Во время повышенной угрозы заражения защитить себя и окружающих поможет только прививка, подчеркнул Выменец.

Представители следственных органов регулярно контактируют с людьми, что создает угрозу для распространения болезни. В связи с этим, в управлении прошли вакцинацию и своим примером призвали коллег и всех россиян сделать прививку.

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов ранее сообщил, что люди, которые перенесли коронавирус, могут прививаться от инфекции. Никакого вреда процедура не принесет.