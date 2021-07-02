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Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте привились от COVID-19

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:15
Общество
Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте привились от COVID-19
pixabay.com

Москва, 2 июля. Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, полковник юстиции Павел Выменец сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Вакцинацию от коронавируса прошли руководитель и офицеры следственного управления. Во время повышенной угрозы заражения защитить себя и окружающих поможет только прививка, подчеркнул Выменец.

Представители следственных органов регулярно контактируют с людьми, что создает угрозу для распространения болезни. В связи с этим, в управлении прошли вакцинацию и своим примером призвали коллег и всех россиян сделать прививку.

Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов ранее сообщил, что люди, которые перенесли коронавирус, могут прививаться от инфекции. Никакого вреда процедура не принесет.

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вакцинация коронавирус выменец
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