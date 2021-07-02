СК завершил расследование дела сознавшегося в убийстве сына крымчанина

Симферополь, 2 июля. Управление СК по Республике Крым и Севастополю завершило расследование дела в отношении 32-летнего жителя Симферополя, уличенного в убийстве семилетнего сына.

Следователи установили, что днем 9 февраля отец, проживающий отдельно от супруги с сыном, забрал мальчика из школы, привел в квартиру на улице Дмитрия Ульянова и задушил. После этого, по версии следствия, мужчина позвонил родственникам и сознался в содеянном.

Полиция сразу же задержала подозреваемого. Он был помещен в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где находится до сих пор. Как выяснили в СК, незадолго до случившегося у мужчины отмечались психические отклонения.

Старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк утвердила постановления о направлении уголовного дела в суд. В отношении 32-летнего жителя столицы полуострова может быть применено принудительное лечение в психиатрической больнице.

Правоохранители ранее раскрыли убийство 12-летней давности, совершенное в Санкт-Петербурге. Как оказалось, виновник смертельного инцидента уехал в Крым, где скончался в психбольнице.