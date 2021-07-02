Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 18:23
18:22
Происшествия
СК возбудил дело после гибели монтажника на съемках с Безруковым
18:21
Армия
Байден уверен в способности Кабула противостоять талибам после вывода войск США из страны
18:21
Общество
Как жадность заводчиков собак и безответственность владельцев приводит к трагедиям
18:21
Экономика
Уровень безработицы в Москве опустился до 0,59%
18:20
Экономика
«Русская сталь» предложила доработать параметры временных пошлин на экспорт металлов
18:16
Общество
Сергей Пенкин назвал Николая Сличенко «человеком-легендой, у которого пела душа»
18:16
Общество
Глава Кубани подписал документ об изменении правил заселения в отели
18:15
Экономика
Нефтяные трейдеры оштрафованы ФАС за биржевой сговор
18:13
Общество
Кинолог Ильина рассказала о самой опасной категории бездомных собак
18:12
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли провела вечер в компании музыканта The Weeknd
Все новости

СК завершил расследование дела сознавшегося в убийстве сына крымчанина

  /   Обновлено: 02 июля 2021 17:17
Происшествия
СК завершил расследование дела сознавшегося в убийстве сына крымчанина
vk.com  /  СУ СК России по Новгородской области

Симферополь, 2 июля. Управление СК по Республике Крым и Севастополю завершило расследование дела в отношении 32-летнего жителя Симферополя, уличенного в убийстве семилетнего сына.

Следователи установили, что днем 9 февраля отец, проживающий отдельно от супруги с сыном, забрал мальчика из школы, привел в квартиру на улице Дмитрия Ульянова и задушил. После этого, по версии следствия, мужчина позвонил родственникам и сознался в содеянном.

Полиция сразу же задержала подозреваемого. Он был помещен в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где находится до сих пор. Как выяснили в СК, незадолго до случившегося у мужчины отмечались психические отклонения.

Старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк утвердила постановления о направлении уголовного дела в суд. В отношении 32-летнего жителя столицы полуострова может быть применено принудительное лечение в психиатрической больнице.

Правоохранители ранее раскрыли убийство 12-летней давности, совершенное в Санкт-Петербурге. Как оказалось, виновник смертельного инцидента уехал в Крым, где скончался в психбольнице.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК завершил расследование дела сознавшегося в убийстве сына крымчанина
убийство крым ск рф симферополь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru